Şehit Uzman Onbaşı Taş'ın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Uzman Onbaşı Taş'ın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı - Son Dakika

Şehit Uzman Onbaşı Taş'ın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı

6 saat önce

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ceyhun Taş'ın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi.

Şehit Uzman Onbaşı Taş'ın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ceyhun Taş'ın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi.

Şehit Ceyhun Taş'ın (23), Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan cenazesi, Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına getirildi.

Buradaki törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dualar edildi.


Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından omuzlanarak cenaze aracına konuldu ve memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi.


Törene, Vali Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ile kurum amirleri ve askeri yetkililer katıldı.


Barış Pınarı Harekatı bölgesinde aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralanmış, hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Onbaşı Ceyhun Taş, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Barış Pınarı Harekatı, Kahramanmaraş, Ceyhun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:48 Kaynak: AA
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