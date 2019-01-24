Şehit ve Gazi Çocukları Türk Telekom Stadyumu'ndaydı
1 saat önce
Galatasaray Spor Kulübü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü Şehit Yakınları ve Gaziler Koordinasyon Birimi, şehit ve gazilerimizin çocukları için ortaklaşa bir etkinlik düzenledi.
Galatasaray Spor Kulübü
ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler
Müdürlüğü Şehit Yakınları ve Gaziler Koordinasyon Birimi, şehit ve gazilerimizin çocukları için ortaklaşa bir etkinlik düzenledi.
Etkinlik kapsamında Ali Sami Yen
Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu
'nu ziyaret eden 18 kişilik grup stadyum turundan sonra sarı-kırmızılı kulübün müzesini gezdi. Şehit ve gazi çocukları rehberler eşliğinde soyunma odaları, yedek kulübesi ve basın toplantısı gibi stadın en merak edilen alanlarını gezerek Galatasaray kültürünü yakından tanıma fırsatını yakaladı.
Çocuklar, stadyum turunun ardından Florya Metin Oktay Tesisleri
'ne geçerek Teknik Direktör Fatih Terim
ve futbolcularla buluşup fotoğraf çektirdiler. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:21 Kaynak: İHA
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