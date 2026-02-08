Şehit ve Gazi Çocukları Yıldız Dağı'nda Eğlendi - Son Dakika
Şehit ve Gazi Çocukları Yıldız Dağı'nda Eğlendi

08.02.2026 16:13
Sivas'ta şehit ve gazi çocukları Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde eğlenme fırsatı buldu.

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve dernek tarafından organize edilen etkinlik kapsamında, şehit ve gazi çocukları için Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi'nde özel bir program düzenlendi.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın'ın öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar kayak, buz pateni ve kar motosikleti faaliyetleriyle gönüllerince eğlenirken, merkezdeki jandarma karakolunda misafir edilen ailelere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Taşkın, şehitlerin ve gazilerin emaneti olan çocukların her zaman yanında olduklarını belirterek, "Onların mutlu olması, kendilerini değerli hissetmeleri ve güzel anılar biriktirmeleri bizim için büyük bir sorumluluktur. Bu tür sosyal faaliyetleri sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Deveci ise kendilerine emanet olan çocukların yüzlerindeki tebessümün her şeyden kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Göreve geldiği ilk günden itibaren şehit ve gazi ailelerini kendi ailesi gibi gören, bizlere her daim yakın ilgi ve destek gösteren İl Jandarma Komutanımıza, şahsım ve tüm ailelerimiz adına gönülden teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Turizm, Sivas, Son Dakika

