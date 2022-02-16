Şehit ve gazi yakınları "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi - Son Dakika

Çubuk ilçesinde Kaymakam Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, belediyenin organizasyonuyla şehit aileleri ve gaziler ile "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

Şehit ve gazi yakınları, Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta vizyona giren TRT Ortak Yapımı "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmine götürüldü.

Çubuk Belediyesi ve Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneği tarafından bir sinema salonunda düzenlenen etkinliğe 100'e yakın şehit ve gazi yakınının yanı sıra Kaymakam Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve dernek başkanı Zeki Avan da katıldı.

Toplumun her kesiminde yoğun ilgi gören filmi izleyen şehit ve gazi yakınları zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaymakam Keleş, filmi çok etkileyici bulduğunu ve izlerken gözyaşlarını tutamadığını belirterek, emeği geçenler teşekkür etti.

Filmin Eren Bülbül'ün hayatını gerçekçi bir şekilde aktardığını dile getiren Keleş, "Şehitlerimizin, gazilerimizin anılarını yaşatmak üzere güzel bir çekim yapılmış. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu vatan şehitlerimizin kanlarıyla yoğrulmuş, biz bunların hatıralarını bu tür yapımlarla gençlerimize, yeni nesillerimize aktarmak durumdayız. Filim çok güzel çekilmiş ve çok etkileyici senaryoya sahip. Oyuncular da güzel oynamış dolayısı ile izleyicileri duygulandırdı. Biz de duygulandık." dedi.

Filmi toplumunun birçok kesimine izlettirmek için programlar düzenlediklerini anlatan Demirbaş ise "Bugün önce öğrencilerimize daha sonra da şehit ve gazi yakınlarımızla Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmini izledik. Kahraman Türk ordusunun ve milletimizin terörle mücadelesini anlatıyor. Filmi seyrederken duygusal anlar yaşadık. Şehit olan Eren'imiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Hiçbir zaman kanları yerde kalmayacaktır." diye konuştu.

Belediye Başkanı Demirbaş'a ve çalışanlarına teşekkür eden Avan da "Şehit ailelerimiz ve gazilerimize moral oldu, duygusal anlar yaşadık. Filim çok güzel çekilmiş, rol alan arkadaşlara da yaşayarak oynamışlar. Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız da bizleri yalnız bırakmadılar. Bizimle yakından ilgilenerek bizlere eşlik ettiler ve moral verdiler." ifadesini kullandı.

Filmi seyrederken duygulu anlar yaşadıklarını anlatan şehit babası Mustafa Dönmez de "Belediye Başkanımız ve Kaymakamımız bizimle çok ilgilendiler. Onlar da bizler de çok duygulu anlar yaşadık." dedi.

Filmi seyrettikten sonra evlerinde rahat yatmanın bir bedeli olduğunu bir kez daha anladıklarını dile getiren şehit yakınlarından Sami Özkan "Gerçekten herkesin izlemesi gereken çok duygu yüklü film. Burada kendi şehrimizde yaşadıklarımızı tekrar yaşadık. Şehit ve gazilerimizin oralarda ne acılar çektiğini, ne çileler çektiğini bir kez daha anlamış durumdayız." diye konuştu.