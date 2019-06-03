Şehit yakınları, evlatlarının mezar taşlarını öptü
58 dakika önce
SAMSUN'da, Ramazan Bayramı arefesinde şehitlikler ziyaretçilerle doldu taştı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:04 Kaynak: DHA
SAMSUN'da, Ramazan Bayramı
arefesinde şehitlikler ziyaretçilerle doldu taştı. Şehitlerini mezar taşlarını öpen yakınları, gözyaşlarını tutamadı. Samsun
'da, Ramazan Bayramı öncesinde arefe günü
kent merkezindeki şehitlikler ziyaretçi akınına uğradı. Kıranköy Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret eden şehit yakınları duygu dolu anlar yaşadı. Ziyaretçiler, şehit kabirleri başında dua etti. Şehit anneleri evlatlarının mezarlar taşlarını ve fotoğraflarını öpüp, okşadı. 2018 yılı Ağustos ayında Batman
'ın Kozluk
ilçesinde PKK
'lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma
Uzman Onbaşı Adem Güven
'in annesi, ablası ve kız kardeşi evlatlarının kabri başında dua etti. Kız kardeşi Büşra Güven ile 1.5 yaşındaki yeğeni Hayat Demir şehidin mezar taşındaki fotoğrafı öpüp, gözyaşı döktü.
- Samsun
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