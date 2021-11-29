Son dakika haberi! Şehitler Çeşmesi'ndeki asker motiflerine saygısızlık - Son Dakika
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Son dakika haberi! Şehitler Çeşmesi'ndeki asker motiflerine saygısızlık

29.11.2021 12:48

Son dakika habere göre Şehitler Çeşmesi'ndeki asker motiflerine saygısızlık Rüzgardan yırtılan Türk Bayrağı yenisiyle değiştirildi Kırşehir'de, bin 200 metrekare alana oluşturulan 'Şehitler Ormanı'nın bayrak ve flaması rüzgarın etkisiyle yırtıldı.

Şehitler Çeşmesi'ndeki asker motiflerine saygısızlık

Rüzgardan yırtılan Türk Bayrağı yenisiyle değiştirildi

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, bin 200 metrekare alana oluşturulan 'Şehitler Ormanı'nın bayrak ve flaması rüzgarın etkisiyle yırtıldı. Yıpranan bayrak yenisiyle değiştirilirken, alanda bulunan asker motiflerinin üzerinin karalanması ise tepki çekti.

Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, derneğe gelen ihbarlar sonrasında Türk Bayrağı ve dernek flamasının yırtıldığını öğrendiklerini söyledi. Dernek yönetim kurulu üyesi ile birlikte Boztepe yolu üzerinde yer alan 'Şehitler Ormanı'na giden Kılıçaslan, yırtılan bayrak ve flama yerine yenisini astı. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum Genel Müdürlüğünün desteklediği proje kapsamında oluşturulan ve Kırşehirli şehitlere ait ormanlık alanda yırtılan bayrak ve flamanın yenisinin asılmasıyla ilgili konuşan Kılıçaslan, "Amacımız doğaya katkı sağlarken mavi ladinlerle de şehitlerimizin adını yaşatmak amacında olduk. Yolun aşırı rüzgarlı olması nedeniyle Türk Bayrağı ve derneğimizin flaması yırtılmış. Biz 3'er aylık periyotlarda bayrakları kendi bütçemiz dahilinde değiştiriyoruz" dedi.

"Hainler Asker motiflerini karalamış"

Şehitler Ormanı yanında yer alan ve şehit ailelerinin ormanlık alanı ziyaret ettiklerinde mavi ladin ağacı sulaması yaptıkları çeşme üzerindeki asker motifleri ise kimliği belirsiz kişilerce karandı. Dernek Başkanı Kılıçaslan, "Şehitler Ormanı için aileler gelerek burada ağaçları suluyor. Çeşme üzerinde yer alan asker motifleri üzerine vatan hainleri gelerek karalama yapmış. Şehit ailelerine karşı toplumun duyarlı olması gerekir. Bu duyarlılık aileleri de mutlu eder" ifadelerini kullandı.

Orman alanında her mavi ladin ağacının altına da şehitlerin isimlerinden oluşan 35/40 mermer plakalardan oluşan isimlikler yer alıyor. Yırtılan bayrak ve flama ise 2.35'e 1.50 ebatlarında.

Son dakika haberi! Şehitler Çeşmesi'ndeki asker motiflerine saygısızlık
Son dakika haberi! Şehitler Çeşmesi'ndeki asker motiflerine saygısızlık
Son dakika haberi! Şehitler Çeşmesi'ndeki asker motiflerine saygısızlık
Son dakika haberi! Şehitler Çeşmesi'ndeki asker motiflerine saygısızlık
Son dakika haberi! Şehitler Çeşmesi'ndeki asker motiflerine saygısızlık

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Şehitler Çeşmesi'ndeki asker motiflerine saygısızlık - Son Dakika


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