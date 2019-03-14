Son Dakika Haberleri: Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

46 dakika önce

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 22. Zafer Koşusu kapsamında, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmak üzere Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, su ve Türk bayrağı, Ankaralı sporculara teslim edildi.

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü, System.String[]
Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 22. Zafer Koşusu kapsamında, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmak üzere Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, su ve Türk bayrağı, Ankaralı sporculara teslim edildi.

Emanetleri taşıyan Eskişehirli sporcuların ulaştığı Sivrihisar ilçesinde, Adalet Sarayı önündeki meydanda tören düzenlendi.

Törene, Eskişehir Vali Yardımcısı ve Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Mithat Mutu ile diğer ilgililer katıldı.

Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, su ve Türk bayrağı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ankaralı atletlere devredildi.

Emanetler, 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:30 Kaynak: AA

Gelibolu, Çanakkale, Güncel
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