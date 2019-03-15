Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yılı
20 dakika önce
Diyanet İşleri Başkanlığınca, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla düzenlenen "Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitlerine" şiir yarışması Bingöl'de yapıldı.
Diyanet İşleri
Başkanlığınca, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla düzenlenen " Mehmet Akif Ersoy
'un Çanakkale Şehitlerine" şiir yarışması Bingöl
'de yapıldı.
İl Müftülüğü konferans salonunda gerçekleştirilen yarışmaya ilişkin konuşan İl Müftülüğü Din Hizmetleri Şube Müdürü Şemsettin Gündoğdu
, yarışmaya Bingöl merkezde 20 öğrencinin katıldığını söyledi.
Gündoğdu, il merkezi ve ilçelerde yapılacak yarışmaların ardından 19 Mart'taki finalde il birincisinin belirleneceğini dile getirerek, Bingöl merkezde ise Üveys
Emre Seven'in birinci seçildiğini aktardı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:17 Kaynak: AA
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