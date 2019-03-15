Son Dakika Haberleri: Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yılı

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yılı

20 dakika önce

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla düzenlenen "Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitlerine" şiir yarışması Bingöl'de yapıldı.

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yılı, System.String[]
Diyanet İşleri Başkanlığınca, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla düzenlenen " Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitlerine" şiir yarışması Bingöl'de yapıldı.

İl Müftülüğü konferans salonunda gerçekleştirilen yarışmaya ilişkin konuşan İl Müftülüğü Din Hizmetleri Şube Müdürü Şemsettin Gündoğdu, yarışmaya Bingöl merkezde 20 öğrencinin katıldığını söyledi.

Gündoğdu, il merkezi ve ilçelerde yapılacak yarışmaların ardından 19 Mart'taki finalde il birincisinin belirleneceğini dile getirerek, Bingöl merkezde ise Üveys Emre Seven'in birinci seçildiğini aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:17 Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Mehmet Akif Ersoy, Bingöl, Çanakkale, Güncel
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