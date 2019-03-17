Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü
44 dakika önce
Kavak'ta, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.
Kavak
'ta, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.
Kavak Gençlik Merkezi Müdürlüğü ile Özgüven Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi iş birliğinde Kavak Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen programa, daire amirleri, öğrenciler ve veliler katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Özgüven Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Ayşe Tekin Aslan yaptı.
Öğrenciler tarafından şiirlerin okunması ve slayt gösterimiyle devam eden program, kahramanlık türkülerinin seslendirilmesinin ardından sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 02:33 Kaynak: AA
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