Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.



Genç Kızılay Elazığ Şubesi ve Fırat Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Genç Kızılay Elazığ Şube Başkanı Mustafa Enes Daş, Çanakkale Savaşının zorluklarla kazanıldığına dikkat çekmek istediklerini söyledi.



Daş, "Geçmişimiz sayesinde biz bu günleri yaşıyoruz. Eğer biz bu vatanda rahat bir şekilde yaşıyorsak o şanlı zafer sayesindedir. Bundan dolayı da atalarımız ile gurur duyuyoruz." dedi.



Etkinlik okunan dualarla sona erdi.

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