Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

İdil ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İdil ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.



Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen törene, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Zafer Sağ, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hayretin Baştuğ, kurum müdürleri, askeri erkan, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.



Törende çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Program daha sonra Çok Programlı Lisesi konferans salonunda devam etti.



Öğrenciler programda şiir okudu, marş seslendirdi, tiyatro gösterisi sundu.



Program, şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

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