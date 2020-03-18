Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü - Son Dakika

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla Balıkesir'in Burhaniye, Havran ve Edremit ilçelerinde tören düzenlendi.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, 19. Motorlu Piyade Tugayı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Aytaç, Belediye Başkan Vekili Özkan Saka ve İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Yasin Özer, Edremit Şehitliği'ndeki törende anıta çelenk bıraktı.

Burhaniye'deki törende ise Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na, İlçe Kaymakamı Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Hüseyin Kıraç tarafından çelenkler konuldu.

Havran'da da 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda düzenlenen çelenk törenine, İlçe Kaymakamı Şeref Aydın, Belediye Başkanı Emin Ersoy ve daier müdürleri katıldı. Rumeli Mecidiye Tabyası'nda sırtlayarak kaldırdığı top mermisiyle savaşın seyrini değiştiren Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı'nın Havran'daki mezarı başında yapılması planlanan tören, koronavirüs önlemleri kapsamında iptal edilmişti.