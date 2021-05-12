Şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi - Son Dakika

Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine "Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri" konulu gönderdiği genelgeye göre şehit aileleri, arife günü ve Ramazan Bayramı'nın birinci gününde, şehitlik ziyaretleri için sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

Karaman

Karaman'da Garnizon Şehitliği ve Polis Şehitliği ziyaret edildi.

Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında bulunan şehitliklerde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Ardından Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ve protokol üyeleri, şehitlerin kabirlerine su dökerek karanfil bıraktı.