Şehrin giriş ve çıkışında görevi başındaki jandarma ve polisler unutulmadı - Son Dakika
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Şehrin giriş ve çıkışında görevi başındaki jandarma ve polisler unutulmadı

03.05.2022 15:07
Şehrin giriş ve çıkışında görevi başındaki jandarma ve polisler unutulmadı

Tekirdağ'da şehrin giriş ve çıkış noktalarında denetimlerini gerçekleştiren jandarma ve polis ekipleri ziyaret edilerek, Ramazan Bayram'ında yalnız bırakılmadı.

Tekirdağ'da şehrin giriş ve çıkış noktalarında denetimlerini gerçekleştiren jandarma ve polis ekipleri ziyaret edilerek, Ramazan Bayram'ında yalnız bırakılmadı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kentin çevreyolları noktaları ve şehrin giriş ve çıkış noktalarında kurulu uygulama noktalarında Ramazan Bayramı süresince görevi başında bulunan polis ve jandarma ekiplerine yönelikte bayramlaşma töreni düzenlendi. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kumbağ Naip Yol Ayrımı Uygulama Noktası'nı, Malkara Yolu Uygulama Noktası'nı ve TOKİ Uygulama Noktası'nı ziyaret ederek görevi başında bulunan Polis Memurları ve Jandarmalarla bayramlaştı.

Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb Osman Kılıç'ta görevi başındaki jandarma ve polislere yönelik bayramlaşma etkinliklerine katıldı. - TEKİRDAĞ

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Ramazan Bayram, Tekirdağ, Jandarma, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şehrin giriş ve çıkışında görevi başındaki jandarma ve polisler unutulmadı - Son Dakika


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