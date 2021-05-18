Şehzadeler Belediye Meclisi Filistin için tek yürek oldu - Son Dakika

Şehzadeler Belediye Meclisi Filistin için tek yürek oldu

18.05.2021 12:27
Şehzadeler Belediye Meclisi Filistin için tek yürek oldu, System.String[]

Şehzadeler Belediyesi Meclisi, Ramazan ayının son günlerinde İsrail'in Mescid-i Aksa ve çevresinde Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği saldırılara ortak bir bildiri ile tepki gösterdi.

Şehzadeler Belediyesi Meclisi, Ramazan ayının son günlerinde İsrail'in Mescid-i Aksa ve çevresinde Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği saldırılara ortak bir bildiri ile tepki gösterdi. Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin ortak imzasıyla yapılan açıklamada Filistin halkının yanında olunduğu ifade edilerek, "Şehzadeler Belediyesi Meclisi ve grubu bulunan siyasi partiler olarak bu zulmü ve barbarlığı şiddetle kınıyoruz." denildi.

Şehzadeler Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı dün akşam gerçekleştirildi. 18 gündem maddesinin görüşülerek karar bağlandığı toplantıda, Şehzadeler Belediyesi'nin 2020 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi. Oylamada İYİ Parti çekimser kalırken, CHP'nin red, AK Parti ve MHP kabul oyu verdi.

Faaliyet raporu kabul edildi

Şehzadeler Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik başkanlığında dün akşam gerçekleştirildi. Şehitler için saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan mecliste daha sonra Başkan Çelik, açılış konuşması gerçekleştirerek belediyenin çalışmaları hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. 18 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, Şehzadeler Belediyesi'nin 2020 Yılı Faaliyet Raporu da oylandı. Maddenin görüşülmesi sırasında Başkan Çelik yerini Meclis Başkanvekili Mehmet Güzgülü'ne bırakarak meclis salonu dışına çıktı. Güzgülü'nün başkanlığında faaliyet raporunun görüşülmesine geçildi. Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin sözcüleri sırasıyla söz alarak faaliyet raporları hakkında görüşlerini dile getirdi. Daha sonra oylamaya geçildi. Oylamada İYİ Parti çekimser kalırken, CHP'nin red, AK Parti ve MHP kabul oyu verdi. Faaliyet raporunun oylamasının ardından Başkan Çelik salona geri döndü ve diğer gündem maddelerinin görüşülmesine devam edildi. 18 gündem maddesinin karara bağlandığı mecliste, Haziran Ayı Meclis Toplantısının ise 1 Haziran Salı günü saat 17.00'da yapılacağı açıklandı.

İsrail'e kınama

Toplantıda İsrail'in Filistinlilere yönelik Mescid-i Aksa ve çevresinde gerçekleştirdiği saldırılar da ortak bir bildiri ile kınandı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Tonguç, MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, İYİ Parti Grup Başkanvekili Şenol Özkaya ve CHP Grup Başkanvekili Yenal Yıldırım tarafından imzalanarak mecliste Başkan Çelik tarafından okunan bildiride şöyle denildi: "İsrail'in, yıllardır Filistin ve Kudüs'te sivil ve savunmasız Filistin halkına yönelik uyguladığı barbarlık derecesinde şiddet, baskıcı politikaları ve ibadet özgürlüğünü engellemeye yönelik girişimleri, Ramazan Bayramı'nın arifesinde çok tehlikeli ve endişe verici bir noktaya ulaşmıştır. Mukaddes mekan Mescid-i Aksa ve çevresinde, İsrail güvenlik güçleri tarafından gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla gerçekleştirilen çirkin saldırılar, bebek ve çocuklar dahil çok sayıda masum Filistinlinin şehit olmasına birçoğunun da yaralanmasına sebep olmuştur. Şehzadeler Belediye Meclisi'nde gurubu olan partiler olarak Kudüs'ün ve Harem-i Şerif'in statüsünü aşındırmaya yönelik İsrail'in mütecaviz eylemlerine ve Filistin halkının meşru haklarını gasp etme girişimlerine karşı her zaman gerekli tepkiyi vermeyi; Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının özgürlük, adalet ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi en kuvvetli şekilde beyan ediyoruz. Mescid-i Aksa gibi kutsal bir mekan üzerinden yapılan provokasyona yönelik eylemler asla kabul edilemez. Tüm dünyanın, hepimizin gözünün önünde yaşanan bu insanlık trajedisine karşı daha güçlü tepkiler vermesini; Filistin'in yasal statüsünün bir an önce güçlendirilmesi ve bölgede yaşanan işgal eylemlerine ivedi bir şekilde son verilmesini diliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, alçakça saldırılarda şehit düşen Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Şehzadeler Belediyesi Meclisi ve grubu bulunan siyasi partiler olarak bu zulmü ve barbarlığı şiddetle kınıyoruz." - MANİSA

Şehzadeler Belediye Meclisi Filistin için tek yürek oldu
Şehzadeler Belediye Meclisi Filistin için tek yürek oldu
Şehzadeler Belediye Meclisi Filistin için tek yürek oldu
Şehzadeler Belediye Meclisi Filistin için tek yürek oldu
Şehzadeler Belediye Meclisi Filistin için tek yürek oldu
Şehzadeler Belediye Meclisi Filistin için tek yürek oldu

Şehzadeler Belediyesi, Şehzadeler, Filistin, İsrail, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Şehzadeler Belediye Meclisi Filistin için tek yürek oldu - Son Dakika


Son Dakika

Thodex vurgununun kilit isimlerden Rana Azap ve Oral Çınar yakalandı Thodex vurgununun kilit isimlerden Rana Azap ve Oral Çınar yakalandı Son Dakika! Bakan Koca müjdeyi verdi: Haziranda 30, eylüle kadar 90 milyon doz Biontech aşısı gelecek Son Dakika! Bakan Koca müjdeyi verdi: Haziranda 30, eylüle kadar 90 milyon doz Biontech aşısı gelecek Tecavüz iftirasıyla 15 kişinin linç etmeye kalktığı diş hekimi konuştu: Görüntüler olmasaydı kendimi anlatamazdım Tecavüz iftirasıyla 15 kişinin linç etmeye kalktığı diş hekimi konuştu: Görüntüler olmasaydı kendimi anlatamazdım Ünlü oyuncu Şener Şen'in bisikleti bozuldu, yardıma esnaf koştu Ünlü oyuncu Şener Şen'in bisikleti bozuldu, yardıma esnaf koştu Bahçeli'den Sedat Peker yorumu: Biz mafyadan anlamayız, biz mafyayı tanımayız Bahçeli'den Sedat Peker yorumu: Biz mafyadan anlamayız, biz mafyayı tanımayız Esnafa yapılacak hibe desteği başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleşecek Esnafa yapılacak hibe desteği başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleşecek Fransa bu görüntüleri konuşuyor! Burak Yılmaz koridorda esip gürledi Fransa bu görüntüleri konuşuyor! Burak Yılmaz koridorda esip gürledi Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına AK Partili Şamil Tayyar'dan şartlı destek Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına AK Partili Şamil Tayyar'dan şartlı destek

Son Dakika Haberleri
12:53 Can Bonomo, "Keşke Yahudilerin yaptığına bir tepki verseydiniz" yorumu üzerine küplere bindi
12:49 Thodex vurgununun kilit isimlerden Rana Azap ve Oral Çınar yakalandı
12:30 Cumhuriyet Savcısı yayınladığı video ile salgın sürecinde atılan adımları yerden yere vurdu! Sosyal medyayı sallayan paylaşım
12:23 Son Dakika! Bakan Koca müjdeyi verdi: Haziranda 30, eylüle kadar 90 milyon doz Biontech aşısı gelecek
11:53 Cani anne, uyuşturucu kullandığını öğrendiği kızını eşarpla boğarak öldürmüş
11:42 Son Dakika: Thodex firarilerinden Rana Azap'ın yakalandığı öğrenildi
11:39 Ünlü oyuncu Şener Şen'in bisikleti bozuldu, yardıma esnaf koştu
11:20 Güne yükselişle başlayan dolar 8,35'ten işlem görüyor
11:15 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 501 lira seviyesinden işlem görüyor
11:15 Bahçeli'den Sedat Peker yorumu: Biz mafyadan anlamayız, biz mafyayı tanımayız
Can Bonomo, Can Bonomo, "Keşke Yahudilerin yaptığına bir tepki verseydiniz" yorumu üzerine küplere bindi         
12:54
Cumhuriyet Savcısı yayınladığı video ile salgın sürecinde atılan adımları yerden yere vurdu! Sosyal medyayı sallayan paylaşım Cumhuriyet Savcısı yayınladığı video ile salgın sürecinde atılan adımları yerden yere vurdu! Sosyal medyayı sallayan paylaşım         
12:31
İhaneti affetmişti! Can Yaman, sevgilisi Diletta Leotta ile karesini paylaştı İhaneti affetmişti! Can Yaman, sevgilisi Diletta Leotta ile karesini paylaştı         
12:01
Cani anne, uyuşturucu kullandığını öğrendiği kızını eşarpla boğarak öldürmüş Cani anne, uyuşturucu kullandığını öğrendiği kızını eşarpla boğarak öldürmüş         
11:53
Kuyumculardan vatandaşa uyarı geldi: Eylül ayında altının gramı 600 lira olabilir Kuyumculardan vatandaşa uyarı geldi: Eylül ayında altının gramı 600 lira olabilir         
11:38
14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi 14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi         
11:13
"Yasak aşk yaşıyorlar" diyerek eşini ve yakın arkadaşını ormanda öldürdü! Son sözü ise "Namusumuz için yaşıyoruz" oldu         
10:55
Mansur Yavaş'ın sosyal medyadan paylaştığı 5 saniyelik Mansur Yavaş'ın sosyal medyadan paylaştığı 5 saniyelik "BLD 4.0" videosu merak uyandırdı         
10:48
Filistin için çıkış yolu Türkiye'nin gündeme getirdiği Filistin için çıkış yolu Türkiye'nin gündeme getirdiği "koruma gücü" olabilir         
10:16
Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor         
10:08
Acun Ilıcalı, oyunu kaybeden Aleyna Kalaycıoğlu için istisna yapıp, ailesiyle görüşme hakkı verdi Acun Ilıcalı, oyunu kaybeden Aleyna Kalaycıoğlu için istisna yapıp, ailesiyle görüşme hakkı verdi         
09:53
2,5 yılın ardından boşanan Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı'nın davasındaki 2,5 yılın ardından boşanan Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı'nın davasındaki "tarikat" detayı         
09:42
Cumhurbaşkanlığı, WhatsApp için son kez uyardı! Sözleşmeyi onaylayanları bekleyen tehlikeyi madde madde belirttiler Cumhurbaşkanlığı, WhatsApp için son kez uyardı! Sözleşmeyi onaylayanları bekleyen tehlikeyi madde madde belirttiler         
09:14
Show TV'den Güldür Güldür hayranlarını sevindirecek radikal karar Show TV'den Güldür Güldür hayranlarını sevindirecek radikal karar         
22:58
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı         
17:59
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı         
15:38
Pitonu andıran engerek yılanı, sürüye fazla yaklaşınca çoban köpekleri affetmedi Pitonu andıran engerek yılanı, sürüye fazla yaklaşınca çoban köpekleri affetmedi         
15:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2021 12:59:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehzadeler Belediye Meclisi Filistin için tek yürek oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement