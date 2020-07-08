Şehzadeler'de ova yolu mesaisi - Son Dakika

Şehzadeler Belediyesi, 2014 yılından beri ova yollarında gerçekleştirdiği düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Sezonun ilk etap çalışmalarına başlandı. Belediye ekipleri, Güzelköy Mahallesinde çalışmalara başlarken, bugüne kadar bakım ve düzenlemesi yapılan ova yolu uzunluğu 3 bin 850 kilometreye ulaştı.



Şehzadeler Belediyesi tarafından çiftçilere kolaylık sağlamak amacı ile 2014 yılında ova yollarında başlatılan düzenleme çalışmaları bu yıl da başladı. Şehzadeler Belediyesi ekipleri sezonun ilk çalışmasına Güzelköy Mahallesinde başladı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Şehzadeler Belediyesi olarak 2014 yılında başlatmış olduğumuz ova yolu düzenleme çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Bu yıl da ekiplerimiz çalışmalarına başladı. Çiftçilerimizin arazilerine rahatlıkla ulaşmaları ve ürünlerini de pazara rahatlıkla götürebilmeleri için bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışma ile 3 bin 850 kilometre malzemeli ve malzemesiz ova yolu bakımını gerçekleştirdik. Ova yollarındaki düzenleme çalışmalarımız çiftçilerimizin çalışma sezonunun sonuna kadar devam edecek." dedi. - MANİSA