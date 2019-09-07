Şehzadeler'in '2020-2024 Yılı Stratejik Planı' onay aldı

Şehzadeler Belediyesi eylül ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik başkanlığında yapıldı. 11 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, Şehzadeler Belediyesinin '2020-2024 Yılı Stratejik Planı' kabul edildi.



Şehzadeler Belediyesi eylül ayı meclis toplantısı, Kültür Sitesi Meclis Salonu'nda yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 9 Eylül 2019 Pazartesi günü açılacak yeni eğitim öğretim yılı için eğitim camiasına tebrik ve başarı dileklerini iletti. Başkan Çelik, "İlçemizde yaklaşık 26 bin öğrencimiz ders başı yapacak. Eğitim camiamızın yeni eğitim-öğretim yılını tebrik ediyor, öğretmen ve öğrencilerimize başarılar diliyorum. Şehzadeler Belediyesi olarak eğitime büyük önem veriyoruz. Bu bağlamda görevlerimiz arasında olmamasına rağmen, ilçemizdeki bütün okullarımızı destekliyoruz. Bir önceki dönemimizde sıfırdan üç okul yapılabilecek bir bütçeyi okullarımızın fiziki şartlarının iyileştirilmesi için harcadık. Görev süremiz boyunca bütçemiz el verdiğince de bu desteklerimize devam edeceğiz. Bu kapsamda yeni eğitim döneminde hizmete açılacak Karaağaçlı İlköğretim Okulu'nun çevre düzenlemesini de yapıyoruz" şeklinde konuştu.



8 Eylül Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşuna da değinen Başkan Çelik, "8 Eylül 2019 Pazar günü Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılını hep birlikte kutlayacağız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, tüm hemşehrilerimi, güvenlik güçlerimizi ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımızı sevgiyle selamlıyorum" dedi.



1-7 Eylül tarihlerinde kutlanan Zabıta Haftası nedeniyle de zabıta teşkilatlarını da kutlayan Başkan Çelik, daha sonra meclis üyelerine Şehzadeler Belediyesinin yaz döneminde gerçekleştirdiği kurslarla ilgili bilgi verdi. Başkan Çelik, şöyle konuştu: "Eğitim hizmetlerimiz kapsamında bu yıl açtığımız satranç, bağlama ve Kur'an Kursu gibi yaz kurslarımızdan 110 öğrencimiz; yaz spor okullarımızdan ise (uzak doğu sporları) 210 öğrencimiz yararlandı. Bir üst sınıfa hazırlık amacıyla açtığımız kurslarımızda ise 6. ve 7. sınıfa giden 310 öğrencimiz eğitim aldı. 139 öğrencimiz de bu ay başlayacak ve mayıs ayında son bulacak LGS hazırlık kursundan yararlanacak. Öğrencilerimiz, kurs süresince iki grup halinde fen bilimleri, matematik, Türkçe, İngilizce, din kültürü ve inkılap dersleri görecek"



Stratejik plan onaylandı



Başkan Çelik'in konuşmasının ardından meclis gündeminde yer alan 11 maddenin görüşülmesine geçildi. Toplantıda, Şehzadeler Belediyesinin '2020-2024 Yılı Stratejik Planı' da kabul edildi. Pek çok belediyenin büyük bütçeler ile başka kurumlara yaptırdığı stratejik planın, Şehzadeler Belediyesinin personeli tarafından hazırlanmış olması ise meclis üyelerinden övgü aldı. Bir sonraki meclis toplantısının 4 Ekim Cuma günü saat 17.00'da yapılmasına karar verildi. - MANİSA