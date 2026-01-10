SEKA Kağıt Müzesi 2025'te 185 Bin Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika
Kültür Sanat

SEKA Kağıt Müzesi 2025'te 185 Bin Ziyaretçi Ağırladı

10.01.2026 19:32
Kocaeli SEKA Kağıt Müzesi, 2025'te 185 bin 137 ziyaretçiyle büyük ilgi gördü ve çeşitli etkinlikler düzenledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi SEKA Kağıt Müzesi, 2025'te 185 bin 137 ziyaretçiyi ağırladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kağıt üretiminin tarihsel sürecini deneyimleme imkanı sunan müze, yıl boyunca hem kent sakinlerinden hem de şehir dışından gelen ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Geçen yıl 185 bin 137 kişinin ziyaret ettiği müzede düzenlenen etkinlikler arasında, Müzeler Haftası kapsamında gerçekleştirilen ve Prof. Dr. Sadettin Ökten'in konuk edildiği söyleşi de yer aldı.

Müzede yıl boyunca çocuk atölyelerine 4 bin 625, yetişkinlere yönelik etkinliklere 13 bin 505 kişi katıldı.

Müze bünyesinde bulunan Geçici Sergi Salonu'nda düzenlenen sergiler ise yıl boyunca 1900 sanatseveri ağırladı.

Ayrıca 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü kapsamında 3. SEKA Kağıt Uçak Yarışması, "Palimpsest: Kağıt Enstalasyonu" ve Doç. Dr. Yusuf Parlak tarafından hazırlanan "Kağıtta Açan Çiçekler" sergileri de düzenlendi.

Belediye bünyesindeki Mevlevi Evi'ni yıl boyunca 1465, Selim Sırrı Paşa Konağı'nı 20 bin 706, Tökeli İmre Anı Evi'ni (Macar Evi) ise 451 kişi ziyaret etti.

Kaynak: AA

