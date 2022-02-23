Şeker-İş Sendikası, Piya Gıda'da işten çıkartılan işçilerin işe alınmasını istedi - Son Dakika

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri (Şeker-İş) Sendikası, Piya Gıda'da sendikaya üye olmalarının ardından iş akdi feshedilen işçilerin işe alınmasını istedi.

Sendikadan yapılan açıklamada, İstanbul'da bir içecek firmasının dağıtıcısı olarak faaliyet gösteren Piya Gıda'da çalışanların düşük ücret zammı nedeniyle Şeker-İş'e üye oldukları belirtildi.

İşveren adına hareket eden iki kişi tarafından, işçilerin sendika üyesi olmalarının ardından tehditlere başlandığı, mobbing uygulandığı öne sürülen açıklamada, "Sendikalı oldukları için üç arkadaşımız mobbinge maruz kalmış, bu arkadaşlarımızdan ikisinin iş akdi hukuksuz bir biçimde feshedilirken, diğer arkadaşımız artan baskılarla ve yalanlarla istifaya zorlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Anayasanın 51. maddesinde, işçilerin ekonomik ve sosyal koşullarını iyileştirmek amacıyla sendikaya üye olmalarının açıkça tanınmış bir hak olduğu vurgulanarak, şunlara yer verildi:

"İşçilerin insani ve demokratik taleplerine kulak tıkayan Piya Gıda, yıllardır işçilerine uzun çalışma saatleri dayatmış ama asla fazla mesai ücreti ödememiş, salgın döneminde işçileri çalıştırmasına rağmen sigortalarını yatırmamış, çalışanlarını düşük ücrete mahkum etmiştir. İşveren, şunu bilmelidir ki yaptığı hukuksuzluğa sessiz kalmayacağız. Şeker-İş olarak üye işçilerimizin haklarının takipçisi olmaya devam edeceğiz. Piya Gıda'ya, tutumlarından vazgeçmelerini, sendikalı çalışma hakkını tanımalarını ve sorunun diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini ifade ediyor, sendikalı oldukları için atılan işçi arkadaşlarımızın işe geri alınması çağrısında bulunuyoruz. Bu çağrımızı, bugün saat 16.30'da Piya Gıda önünde düzenleyeceğimiz basın açıklamasıyla yüksek sesle bir kez daha dile getireceğiz."