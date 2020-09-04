Şeker pancarı üreticilerinin sorunları Ankara'da ele alındı - Son Dakika

Şeker pancarı üreticilerinin sorunları Ankara'da gerçekleştirilen ziyarette ele alındı.

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Ereğli Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Talha Üzer, Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner ve Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram'dan oluşan heyet, Türk Şeker Genel Müdürü Mücahit Alkan'ı makamında ziyaret ederek, pancar üreticilerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini iletti.

Karapınar Ziraat Odası Başkanı Üner, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Toplantıda 2020 hasadına başlanan ve gün geçtikçe ekim şartları zorlaştırılan şeker pancarı üreticilerinin nakliye, ürün ve küspe tesliminde yaşanan olumsuzluklar başta olmak üzere diğer sorunlarımız ile çözüm taleplerimizi Türk Şeker Genel Müdürlüğüne ilettik. Ziyaretimiz olumlu geçti. Umarız çiftçinin beklentileri yerine getirilir. Zor günlerde tarlasının başında üretim yapan çiftçilerimiz, sorunlarının çözülmesini bekliyor."