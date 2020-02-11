Şeker pancarı üretimine yüzde 10 teşvik primi desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şeker pancarı üretimine yüzde 10 teşvik primi desteği - Son Dakika

Şeker pancarı üretimine yüzde 10 teşvik primi desteği

7 saat önce

Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Genel Müdürlüğü Tarımsal Üretim Dairesi Başkanlığı Grup Müdürü Mehmet Hilmi Öğülmüş, çiftçilere verilen yüzde 10 teşvik pirimiyle üretimin artacağını söyledi.

Şeker pancarı üretimine yüzde 10 teşvik primi desteği, System.String[]

Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Genel Müdürlüğü Tarımsal Üretim Dairesi Başkanlığı Grup Müdürü Mehmet Hilmi Öğülmüş, çiftçilere verilen yüzde 10 teşvik pirimiyle üretimin artacağını söyledi.

Ağrı Şeker Fabrikası şeflerinden Mehmet Bayram ile Muş'un Malazgirt ilçesine gelen Öğülmüş, Malazgirt Pancar Şefliğini ziyaret etti.

Öğülmüş, daha sonra Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, Tarım ve Orman Müdürü Ali Tuncer, ilgili kurum temsilcileri ve Beşçatak köyü muhtarı Cemil Yıldız ile değerlendirme toplantısı yaptı.

Bu yıl ilk kez Kars, Ağrı ve Erciş şeker fabrikaları üretim sahalarında uygulanmaya başlanacak yüzde 10 prim desteği hakkında bilgi veren Öğülmüş, bu uygulamanın üreticilere hayırlı olması dileğinde bulundu.

Primin Malazgirt'teki üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade eden Öğülmüş, "Bu prim sayesinde Malazgirt'te üretilen 60 bin ton pancar miktarının 2020 yılında 100 bin tona çıkmasını hedefliyoruz. Malazgirt, pancar üretiminde söz sahibi bir ilçemizdir. Üreticilerimiz için 2020 çok daha bereketli geçecektir." diye konuştu.

Mehmet Hilmi, Malazgirt, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 06:12 Kaynak: AA
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