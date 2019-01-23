Selahattin Demirtaş'ın Yargılanmasına Devam Edildi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik", "suçu ve suçluyu...

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik", "suçu ve suçluyu övme" suçlarından yargılanmasına devam edildi.



Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Demirtaş ile avukatları Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan SEGBİS sistemiyle bağlandı.



Demirtaş'ın diğer avukatları ve HDP'li bazı milletvekilleri de duruşmada hazır bulundu.



Duruşmaya Demirtaş'a hakkında hazırlanan 18. ve 22. fezlekeler okunarak başlandı. Demirtaş dava dosyası ile birleştirilmesine karar verilen fezlekeler hakkında savunma yaparak aleyhindeki hususlara katılmadığını belirtti.



Sanık avukatları, fezlekeyi okuyan mahkeme heyetinin delilleri sakladığı iddiasına yer verdi. Bunun üzerine, mahkeme başkanı da dellilerin ellerine ulaşır ulaşmaz taranarak taraf avukatlarına ve sanık Demirtaş'a yollandığını belirterek, ellerinde paylaşılmayan bir delil olmadığını söyledi.



Duruşmaya 24 Ocak Perşembe günü devam edileceği belirtildi.



Selahattin Demirtaş, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 4 Kasım 2016'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.



Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Demirtaş'ın dava dosyasının, güvenlik gerekçesiyle Ankara Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar vermişti.

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