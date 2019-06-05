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Selami Şahin Çeşme'de tatilcileri coşturdu

1 saat önce

ŞARKICI ve besteci Selami Şahin, Ramazan Bayramı'nın birinci günü oğulları Lider Şahin ve Emirhan Şahin'in işlettiği İzmir'in Çeşme ilçesindeki gazinoda sahne alıp, hayranları ile buluştu.

Selami Şahin Çeşme'de tatilcileri coşturdu, System.String[]
ŞARKICI ve besteci  Selami Şahin, Ramazan Bayramı'nın birinci günü oğulları Lider Şahin ve Emirhan Şahin'in işlettiği İzmir'in Çeşme ilçesindeki gazinoda sahne alıp, hayranları ile buluştu.
Razaman Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla birlikte tatilcilerin akınına uğrayan İzmir'in turizmde lokomotif ilçesi Çeşme'de tatilini geçirenler, gündüz plajda, geceleri ise eğlence mekanlarında keyifli anlar yaşıyor. Ünlü şarkıcı Selami Şahin de tatili fırsat bilerek soluğu Çeşme'de alarak oğulları Lider Şahin ve Emirhan Şahin'in işlettiği Aya Yorgi Koyu'ndaki gazinoda sahneye çıktı. 2 saat sahnede kalan Şahin'i yaklaşık 400 kişi izledi. Konserine 'Baştan Başa Sen' isimli albümüyle aynı ismi taşıyan parçayla başlayan ve ardından da yine aynı albümdeki 'Nerde Akşam Orda Sabah' isimli şarkısını seslendiren Şahin, çocuklarının işlettiği bir mekanda sahne almanın kendisi için çok özel bir duygu olduğunu belirtip, "Bu nedenle çok heyacanlıyım. Anne ve babasından bırakın dayak yemeyi, tek bir kötü söz bile duymamış biriyim. Çocuklarımı da bu şekilde yetiştirdim. Onlar için canımı bile veririm" dedi.
Hayranlarının bayramını da kutlayan Şahin, eski albümlerindeki sevilen şarkılarının bazılarını da seslendirdi.
 


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 04:43 Kaynak: DHA
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