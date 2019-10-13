Son Dakika Haberleri: Selami Şahin'den dünyaya barış çağrısı
Son Dakika Yerel Selami Şahin'den dünyaya barış çağrısı

Selami Şahin'den dünyaya barış çağrısı

1 saat önce

- Selami Şahin'den dünyaya barış çağrısı Türk müziğinin sevilen ismi Selami Şahin memleketi Hatay'da konser verdiHATAY - Türk müziğinin sevilen ismi Selami Şahin, Hatay'da sevenleriyle buluştu.

- Selami Şahin'den dünyaya barış çağrısı

Türk müziğinin sevilen ismi Selami Şahin memleketi Hatay'da konser verdi

HATAY - Türk müziğinin sevilen ismi Selami Şahin, Hatay'da sevenleriyle buluştu. Konser öncesi gazetecilere açıklamada bulunan sanatçı Şahin, dünyaya medeniyetler kenti Hatay üzerinden barış çağrısında bulundu.

Hataylı olmaktan gurur duyduğunu belirten Şahin, bütün dünya ülkelerinin Hatay'ı örnek almaları gerektiğini söyledi. Selami Şahin, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın sonucunun hayırlı olmasını diledi. Şahin, "Ölen insanlara acıyorum, üzülüyorum. Barış içinde olalım, kin, nefret bitsin. İnşallah sonuçlar hayırlı olur. Güzel olaylar olur. Ben politikacı değilim ama birlik olalım, savaşlar bitsin bence diyorum" ifadelerini kullandı.

Müzikal kariyerinde 50 yılını dolduran ünlü sanatçı, "Eskimeyen Şarkılar" konseptiyle Sümerler Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi.

Sevilen ve unutulmayan eserlerinden geniş bir repertuvara yer veren Şahin, yaklaşık iki saat süren konserde 1970, 1980 ve 1990'lı yıllara damga vuran parçalarını seslendirdi.

Selami Şahin'den dünyaya barış çağrısı

Yerel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 01:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsrail, terör örgütü YPG'ye silah verecek
Fırat Nehri'ne seyyar köprü sevkiyatı yapıldı Son Dakika: Barış Pınarı Harekatı'nın 5'inci gününde 24 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2019 14:20:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Selami Şahin'den dünyaya barış çağrısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]