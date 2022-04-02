Son Dakika | Selami Şahin'in kazada yaralanan oğlu Emirhan'a göğüs tüpü takıldı - Son Dakika
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Son Dakika | Selami Şahin'in kazada yaralanan oğlu Emirhan'a göğüs tüpü takıldı

02.04.2022 16:06

Son dakika gündem haberine göre MANİSA'da minibüsün kamyonete arkadan çarptığı kazada yaralanan aralarında şarkıcı Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin'in (35) de olduğu 4 kişinin tedavileri sürüyor.

MANİSA'da minibüsün kamyonete arkadan çarptığı kazada yaralanan aralarında şarkıcı Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin'in (35) de olduğu 4 kişinin tedavileri sürüyor. Emirhan Şahin'e göğüs tüpü takıldığı, genel cerrahi servisinde gözlem altında tutulduğu bildirildi.

?Kaza, dün saat 14.00 sıralarında, İstanbul- İzmir otoyolu Turgutlu ilçesi Sinirli Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan İzmir yönüne giden Kürşat Ö. (41) yönetimindeki 34 ET 3131 plakalı minibüs, aynı yöne giden Mazlum S. (42) yönetimindeki 16 AOH 177 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Savrulup bariyere çarpan araçlardan, kamyonet devrildi. Minibüs sürücüsü Kürşat Ö. ile yolculardan şarkıcı Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin, Celal Gökhan Güldal (46) ve Andreas Rangavis (47) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Araçtan çıkartılan yaralılardan Andreas Rangavis, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne; diğer yaralılar ise Manisa Şehir Hastanesi ile ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanelerine kaldırıldı. Durumu ağır olan Rangavis de Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Manisa Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren Emirhan Şahin'e, göğüs tüpü takıldığı ve genel cerrahi servisinde gözetim altında olduğu, ayak bileğinde kırık olan Celal Gökhan Güldal'ın da ameliyata alınacağı bildirildi.


Son Dakika | Selami Şahin'in kazada yaralanan oğlu Emirhan'a göğüs tüpü takıldı
Son Dakika | Selami Şahin'in kazada yaralanan oğlu Emirhan'a göğüs tüpü takıldı
Son Dakika | Selami Şahin'in kazada yaralanan oğlu Emirhan'a göğüs tüpü takıldı
Son Dakika | Selami Şahin'in kazada yaralanan oğlu Emirhan'a göğüs tüpü takıldı
Son Dakika | Selami Şahin'in kazada yaralanan oğlu Emirhan'a göğüs tüpü takıldı
Son Dakika | Selami Şahin'in kazada yaralanan oğlu Emirhan'a göğüs tüpü takıldı
Son Dakika | Selami Şahin'in kazada yaralanan oğlu Emirhan'a göğüs tüpü takıldı
Son Dakika | Selami Şahin'in kazada yaralanan oğlu Emirhan'a göğüs tüpü takıldı
Son Dakika | Selami Şahin'in kazada yaralanan oğlu Emirhan'a göğüs tüpü takıldı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Selami Şahin'in kazada yaralanan oğlu Emirhan'a göğüs tüpü takıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Selami Şahin'in kazada yaralanan oğlu Emirhan'a göğüs tüpü takıldı - Son Dakika
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