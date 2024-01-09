SELCEN GÜR\'ÜN YENİ KİTABI \'PLAZA SUFİSİ\'

Bize vazedilen 'kendini şımart' ve 'ânı yaşa' gibi sloganlarla mutlu olunamayacağını savunan Selcen Gür 'Kalbimize değmeyen yapay cümlelere doyduk. Anlamlı ve mutlu bir yaşamın yolu hazlardan değil, sahicilikten ve erdemlerden geçiyor. Yaşam tatminini yanlış yerlerde doyurmaya çalıştıkça daha büyük bir kısır döngü içine giriyoruz' diyor.

'Plaza Sufisi'nde tasavvuf psikolojisi ile pozitif psikolojinin buluştuğu değerlere değinen Gür, gönlü acıkanlara, aşka ve hakikate doymak isteyenlere yeni bir gönül sofrası kuruyor. Üstelik bu sofrada hem Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli ve Rumi gibi büyük sufiler oturuyor hem de V.E.Frankl, Dale Carnegie ve Seligman gibi çağımız yazarları.

'Hayatı ve kendimizi daha iyi anlamamızı sağlayacak, yaşamımıza değer, anlam ve mutluluk katacak farklı öğretilerin güzel ve erdemli yanlarıyla zenginleşerek ilerlemek varken, niçin kendimizi kalıplara mahkum edelim ki?' diye soran Gür, kitabında kendi yaşamından da örnekler veriyor. Elbette, insanın en uzun seyahati 'kendinden kendine' olanıdır, cümlesiyle birlikte.