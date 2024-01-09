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SELCEN GÜR'ÜN YENİ KİTABI 'PLAZA SUFİSİ' - Son Dakika
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SELCEN GÜR'ÜN YENİ KİTABI 'PLAZA SUFİSİ'

'Her yanımız sosyal mecraların şemsiyesi altında, bir yığın arkadaşla dolup taşarken, nasıl oluyor da kendi başımıza kaldığımızda sızılarımızı dindiremiyoruz?' sorusunun peşine düşen ve günümüzün mutluluk anlayışını sorgulayan Selcen Gür'ün yeni kitabı 'Plaza Sufisi' çıktı.

SELCEN GÜR\'ÜN YENİ KİTABI \'PLAZA SUFİSİ\'
09.01.2024 - 15:51,  Güncelleme: 16:25
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Bize vazedilen 'kendini şımart' ve 'ânı yaşa' gibi sloganlarla mutlu olunamayacağını savunan Selcen Gür 'Kalbimize değmeyen yapay cümlelere doyduk. Anlamlı ve mutlu bir yaşamın yolu hazlardan değil, sahicilikten ve erdemlerden geçiyor. Yaşam tatminini yanlış yerlerde doyurmaya çalıştıkça daha büyük bir kısır döngü içine giriyoruz' diyor.

'Plaza Sufisi'nde tasavvuf psikolojisi ile pozitif psikolojinin buluştuğu değerlere değinen Gür, gönlü acıkanlara, aşka ve hakikate doymak isteyenlere yeni bir gönül sofrası kuruyor. Üstelik bu sofrada hem Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli ve Rumi gibi büyük sufiler oturuyor hem de V.E.Frankl, Dale Carnegie ve Seligman gibi çağımız yazarları.

SELCEN GÜR'ÜN YENİ KİTABI 'PLAZA SUFİSİ'

'Hayatı ve kendimizi daha iyi anlamamızı sağlayacak, yaşamımıza değer, anlam ve mutluluk katacak farklı öğretilerin güzel ve erdemli yanlarıyla zenginleşerek ilerlemek varken, niçin kendimizi kalıplara mahkum edelim ki?' diye soran Gür, kitabında kendi yaşamından da örnekler veriyor. Elbette, insanın en uzun seyahati 'kendinden kendine' olanıdır, cümlesiyle birlikte.

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