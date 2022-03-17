Selçuk Bayraktar'dan Bayraktar TB3 ve Kızılelma açıklaması geldi: Muharebe tarihinde devrim yapacaklar - Son Dakika

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü Konferans Salonu'nda bir araya geldiği öğrencilerle "Milli Teknoloji Hamlesi", "Milli ve Özgün" ve "Etik ve Ahlak" konuları üzerine söyleşi gerçekleştirdi. Savunma sanayisinin, ulusların bağımsızlığı için önemli olduğunu belirten Bayraktar, teknoloji geliştirebilme kabiliyetinin de uluslar için neredeyse okuma-yazma bilme oranı kadar yaşamsal öneme sahip olduğunu söyledi.

"İLK GÜNDEN BU YANA ETİK VE AHLAKA UYDUK"

Teknolojide yazılımın önemine dikkati çeken Bayraktar, üretmekten daha önemlisinin tasarlamak olduğunu belirtti. Milli ve özgün İHA'ları etik ve ahlak çerçevesinde kendi bildikleri düsturla geliştirmeye devam ettiklerini aktaran Bayraktar, "Bu çalışmalarımızda hep şunu söyledik; Baykar ne yaptı? Milli, özgün insansız hava aracı yaptı. Nasıl yaptı? İlk günden bu yana etik ve ahlaka uyarak yaptı. Ben size bu işin genetik kodunu anlatıyorum." diye konuştu.

BAYRAKTAR TB3 VE KIZILELMA MUHARABE TARİHİNDE DEVRİM YAPACAK"

Bayraktar, 15 yılda dünyanın en iyi denilebilecek insansız hava araçlarını (İHA) yaptıklarını belirterek yoğun bir gayret ve yılmayan mücadele azmiyle bu noktaya geldiklerini söyledi. Şu anda Bayraktar TB3 ve Kızılelma ile ilgili yaptıkları çalışmalara ilişkin Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bayraktar TB3 dünyada ilk defa kısa pist bir gemiden konvansiyonel bir şekilde inip kalkan insansız hava aracı olarak çok büyük bir kuvvet çarpanı oluşturacak. Bayraktar Kızılelma ile birlikte görev yaptığında, nasıl ki Türk orduları dünyada SİHA'larla ilk muharebeyi Azerbaycan'da kazandılar ve dünya muharebe tarihine böyle geçtiler. Bayraktar TB3 ve Kızılelma inşallah bu iki hava aracı göreve başlarsa muharebe tarihinde devrim yapacaklar."

BAYRAKTAR MİUS ÖZELLİKLERİ

Selçuk Bayraktar, 4 Ağustos 2021 günü Gebze Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Kulübü'nün düzenlediği Havacılık ve Uzay Zirvesi 2 etkinliğinde, MİUS'un özelliklerini şöyle sıraladı:

Kalkış Ağırlığı: 5,5 Ton

Faydalı Yük Kapasitesi: 1,5 Ton (Gövde içi ve kanat altında mühimmat taşıma kabiliyeti)

Seyir Süresi: 5 Saat

Maksimum İrtifa : 40.000 ft (12.000 m)

Seyir Hızı: 800 km/sa (0,65 Mach)

Özellikler:

Katapult yardımı olmadan yakalama kabloları ve kanca yardımıyla TCG Anadolu LHD gemisinden iniş ve kalkış

İlk prototipler sübsonik, sonraki prototiplerde ise süpersonik kabiliyet

Düşük Radar İzi

Dikey kuyruklar ve önde bulunan yatay kontrol yüzeyleri (Kanart)

Akıllı Filo Otonomisi

İlk Prototipte Uçuş Hedefi: 2023