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Selçuk Bayraktar TEKNOFEST öncesi basın temsilcileri ile buluştu

20 dakika önce

TEKNOFEST öncesi T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, basın temsilcileri ve paydaşlarla bir araya geldi.

Selçuk Bayraktar TEKNOFEST öncesi basın temsilcileri ile buluştu, System.String[]

TEKNOFEST öncesi T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, basın temsilcileri ve paydaşlarla bir araya geldi. Bayraktar, festival hakkında bilgi verildikten sonra davetlilerle etkinlik alanında incelemelerde bulundu.

17-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali öncesinde Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, basın kuruluşlarının genel yayın yönetmenleri ve paydaşları ile toplantı düzenledi. Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen toplantıya birçok kuruluş ve paydaşlar katıldı. Bayraktar 6 gün boyunca sürecek etkinlik hakkında bilgi verdi.

Toplantı sonrasında ise Selçuk Bayraktar ve davetliler Atatürk Havalimanı'na kurulan etkinlik alanında incelemelerde bulundu. İlk kez görücüye çıkan Taarruz İHA'sı Akıncı ve mühimmatları ise alanda görüntülendi. Akıncı İHA hakkında bilgi veren Bayraktar, Akıncı'nın TEKNOFEST sonrasında ilk görev uçuşunu gerçekleştireceğini açıkladı. 1 ton mühimmat taşıma kapasitesi olan İHA, etkinlik alanında meraklıların beğenisine sunulacak.

Öte yandan Rus savaş uçağı SU-35 ve Türk Yıldızları, Atatürk Havalimanı'nda yarın için prova uçuşu gerçekleştirdi. Bayraktar ve davetliler, uçuş provasını yerinde seyretti.

(İHA)

İstanbul Atatürk Havalimanı, Selçuk Bayraktar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 08:45 Kaynak: İHA
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