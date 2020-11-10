Selçuk Belediyesi semt pazar alanlarındaki trafik sorununu çözüyor - Son Dakika

Selçuk Belediyesi semt pazar alanlarındaki trafik sorununu çözüyor

10.11.2020 15:51
Selçuk Belediyesi semt pazar alanlarındaki trafik sorununu çözüyor, System.String[]

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Beyşehir Caddesi üzerinde bulunan Fatih Sultan Mehmet (Uğurlu) Semt Pazarı alanı çevresindeki trafik sorunu cadde üzerinde örülen duvar ve otopark alanıyla ortadan kaldırıldı.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Beyşehir Caddesi üzerinde bulunan Fatih Sultan Mehmet (Uğurlu) Semt Pazarı alanı çevresindeki trafik sorunu cadde üzerinde örülen duvar ve otopark alanıyla ortadan kaldırıldı.

Selçuklu Belediyesi Işıklar Mahallesinde bulunan ve Uğurlu Pazar Yeri olarak bilenen Fatih Sultan Mehmet Semt Pazarının çevre düzenlemesini tamamlayarak hizmete açtı. Beyşehir Caddesi üzerinde bulunan ve araç parkları nedeniyle trafik oluşturan pazar yerinin cadde kısmı duvar örülerek kapatıldı. Farklı noktalardan araç girişlerine izin verilen pazar yerinde küçük ve büyük araçlar için yapılan 154 araçlık otopark alanı araç trafiğini rahatlattı. Pazar yerinde sosyal mesafe kurallarına göre 332 esnafa yer tahsis edildi. Vatandaşların rahat ve sosyal mesafe kurallarına uygun alışveriş yapabilmeleri için geniş koridorlar oluşturuldu.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Fatih Sultan Mehmet Semt Pazarında daha önce alışverişe gelen hemşehrilerimizin araçlarını cadde üzerine park etmesiyle araç trafiğiyle ilgili sorunlar oluşmaktaydı. Bizler de hem sürücülerimizin emniyetini sağlamak hem de vatandaşlarımızın daha rahat alışveriş yapması için pazar alanımızda düzenlemeye gittik. Böylelikle cadde üzerinde bulunan kısma duvar örerek pazar yerine girişlerin daha kontrollü yapılmasını sağladık ve cadde üzerindeki araç trafiği sorunu ortadan kalkmış oldu. Pazar yerimizde hem esnaf kardeşlerimiz hem de hemşehrilerimizin alışverişlerinde rahat olması için tezgah aralıklarını ve koridorlar mesafe kurallarına göre tekrar dizayn edildi. Pazar alanımızın hem bölgede yaşayan hemşehrilerimize hem de esnaflarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Pazar alanına alışverişe gelen vatandaşlar ve esnaflar düzenlemeden memnun olduklarını belirtti. - KONYA

Selçuk Belediyesi semt pazar alanlarındaki trafik sorununu çözüyor
Selçuk Belediyesi semt pazar alanlarındaki trafik sorununu çözüyor
Selçuk Belediyesi semt pazar alanlarındaki trafik sorununu çözüyor

Fatih Sultan Mehmet, Beyşehir, Selçuklu, Pazar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Selçuk Belediyesi semt pazar alanlarındaki trafik sorununu çözüyor - Son Dakika


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