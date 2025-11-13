Selçuk'ta 'Ataya Saygı' Satranç Turnuvası Düzenlendi

(İZMİR) - Selçuk Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde düzenlenen "Ataya Saygı" Satranç Turnuvası, 145 genç sporcunun katılımıyla büyük heyecana sahne oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına gerçekleştirilen turnuva, final ve ödül töreniyle sona erdi.

Selçuk Belediyesi'nin, Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümü anısına düzenlediği iki günlük "Ataya Saygı" Satranç Turnuvası, heyecan dolu final müsabakalarıyla tamamlandı.

Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde dereceye giren çocuklara ödüllerini Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin, Turnuva Direktörü Recep Minas, Kütüphane Müdürü Vedat Yolcu ve turnuva gözlemcisi olarak görev alan Türkiye Satranç Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Abuzer Altıntaş takdim etti.

Dereceye giren sporcular

Farklı yaş gruplarından toplamda 145 çocuğun katıldığı turnuvada 8 Yaş ve Altı Kategorisinde "En İyi Derece Yapan Kadın Sporcu" Aylin Batum oldu. Kategori birincisi Ege Günaydı, ikinci Uras Karakuş, üçüncü Aylin Batum, dördüncü Hilal Asya Örten, beşinci ise Tuna İzmirden olarak açıklandı.

10 Yaş ve Altı Kategorisinde "En İyi Derece Yapan Kadın Sporcu" Hilal Tomris Örten madalya ve kupa almaya hak kazanırken, kategori birincisi Arda Topçuoğlu, ikinci Hilal Tomris Erten, üçüncü Ege Tuğrul Keskin, dördüncü Kartal Kerem Kara, beşinci Mert Üstündağ oldu.

14 Yaş ve Altı Kategorisinde "En İyi Derece Yapan Kadın Sporcu" Asel Pakalın, kategori birincisi Oytun Toprak Sezer, ikincisi Ali Yusuf Özkara, üçüncüsü Kerem Alp Avcı, dördüncüsü Hamza İbrahim Fırlayış, beşincisi Musa Utku Alaşık oldu.

Açık Kategoride ise "En İyi Derece Yapan Kadın Sporcu" Berra Sertoğlu, kategori birincisi Erdem Kutlar, ikincisi Tolga Güneş, üçüncüsü Furkan Alp Aslan, dördüncüsü Mustafa Arayan, beşincisi ise Tuna Sezgin olarak açıklandı.

"Turnuvanın anlamı çok büyük"

Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Bu anlamlı günde, Ataya Saygı Satranç Turnuvası'nda bizleri yalnız bırakmadığınız için, ülkemizin çeşitli illerinden, ilçelerinden katkı sunduğunuz için herkese çok teşekkür ederim. İki gün boyunca sporcu çocuklarımız çalıştı, mücadele etti. Ödüle hak kazanan çocuklarımız var ama benim gözümde hepsi birinci, hepsi ödülü kazandı. Hiç üzülmeyin çocuklar, çalışmaya devam edin. Turnuvanın anlamı çok büyük. Ataya Saygı Turnuvası bizim için çok anlamlı, çok kıymetli. İzmir Satranç İl Federasyonu'ndaki hocalarımıza, hakemlerimize, Kütüphane Müdürümüze ve ekibine çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız" dedi.

"Yüksek katılımlı bir turnuva oldu"

Türkiye Satranç Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Abuzer Altıntaş da bahar döneminde bir turnuva daha düzenleneceğini bildirdi. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e teşekkür eden Altıntaş, şunları kaydetti:

"Bu hafta Atatürk Haftası'nda okulların kapalı olması sebebiyle sizinle burada buluştuk. Yüksek katılımlı bir turnuva oldu. Ege Bölgesi'nin hemen hemen bütün illerinden katılımcılar geldi. İzmir'in birçok ilçesinden sporcularımız burada. Sizler satranç oynamaya devam ettiğiniz sürece dilerim ki Selçuk Belediyesi bize daha çok ev sahipliği yapar. Önümüzdeki bahar aylarında da burada tekrar bir turnuva gerçekleştireceğiz. Sizleri önümüzdeki turnuvalara da bekliyoruz. Satranç dolu günler diliyorum."

Çocuklar turnuvadan memnun ayrıldı

Kızlar kategorisinde 1. olan Milli Takım sporcusu Tomris Hilal Örten turnuva için Kayseri'den geldiğini belirterek, "Turnuvamız çok güzel geçti. Turnuvada en çok organizasyonu sevdim. Turnuva salonu çok güzeldi. Tekrar turnuvaya gelmeyi çok isterim" dedi.

Turnuvaya Selçuk'tan katılan Çınar Bozkurt da "Turnuva çok güzel hazırlanmış. Satranca babamla birlikte başladım. Sonra da bu turnuvaya katıldım. Satranç oynamayı çok seviyorum. Herkese tavsiye ederim" diye konuştu.

Selçuklu Rüya Gülbay ise "Turnuvanın kitapların içinde olması çok hoşuma gitti. Çünkü ben kitapları çok seviyorum. Herkesi satranç turnuvalarına davet ediyorum" dedi.

Turnuvaya Bayraklı'dan katılan Bilge Özkara ise "Satranç turnuvamız çok güzel geçti. Bu turnuvada yeni arkadaşlarım oldu. Katıldığım için mutluyum" ifadelerini kullandı.