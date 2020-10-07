Selçuk Üniversitesi, iş dünyasına yüksek lisans imkanı sağlayacak - Son Dakika

Selçuk Üniversitesi ile Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan Tezsiz Yüksek Lisans ve Eğitim İş Birliği protokolü kapsamında, oda üyelerine yüksek lisans yapma imkanı tanındı.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy ile Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Akbıyık'ın katılımıyla gerçekleştirilen protokol kapsamında, oda üyeleri Sosyal Bilimler Enstitüsündeki işletme programında master yapma imkanı bulacak.

Aksoy, imzalanan protokolün ardından yaptığı açıklamada, üniversite-sanayi iş birliğiyle bilimsel bilginin ürüne dönüşebileceğini ve ekonomik altyapının güçlendirileceğini söyledi.

İmzalanan protokol ile hem Selçuk Üniversitesinin hem de Beyşehir'in kazanım elde edeceğini ifade eden Aksoy, "Bugüne kadar pek çok kurumla protokol imzaladık. Sosyal Bilimler Enstitüsünde eğitim gören öğrenci sayısı 3900'e yaklaştı. Yüksek lisans ve doktora yapan öğrenci sayısının artırılması için gayret ediyoruz. Bu noktada iş birliklerine de önem veriyoruz. Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası ile yapılan protokolün hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Akbıyık da bu çalışmanın ilim adamlarının yetişmesine katkı sunacağını dile getirerek, Aksoy'a teşekkür etti.

İmza törenine, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Fehmi Karasioğlu, Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Mangır ve Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Metehan Ortakarpuz da katıldı.