Selçuklu'nun en büyük kervansarayı ziyaretçilerini ağırlamaya hazır

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İç Anadolu Bölgesi'ni ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olan tarihi Sultanhanı Kervansarayı'nın aslına uygun şekilde restore edilerek kültürel hayata yeniden kazandırıldığını söyledi.Anadolu Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat tarafından İpek Yolu üzerinde hem konaklama hem de ticaret yolunun güvenliğini sağlamak amacıyla 1229 yılında yaptırılan Anadolu'nun en büyük kervansarayı Sultanhanı, restore edildi.AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 800 yıldır ayakta duran ve 2014 yılında UNESCO tarafından "Dünya Mirası" yedek listesine alınan Aksaray'ın Sultanhanı ilçesindeki kervansarayın restorasyonu için Sultanhanı Belediyesince 2016'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığına proje sunuldu.Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde bulunan Sultanhanı Kervansarayı için hazırlanan proje, kervansaray çok özel bir yapı olduğu için kabul edildi.Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca finanse edilen "Tarihi Sultanhanı Kervansarayı Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi" kapsamında kervansarayın restorasyonu, gerekli kaynaklar sağlanarak Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 3 yıllık sürede tamamlandı."Kültürel hayata yeniden kazandırdık"Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA'ya yaptığı açıklamada, tarihi yapının taç kapı bezemelerinin anıtsal özelliğiyle eşsiz olduğunu belirtti.Kurum, "Anadolu'daki en büyük ve gösterişli Selçuklu kervansarayıdır. İç Anadolu Bölgesi'ni ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olan tarihi Sultanhanı Kervansarayı'nı aslına uygun şekilde restore edip kültürel hayata yeniden kazandırdık. Büyük medeniyetlerin yaşadığı bu kültürel mirasa sahip çıkarak gelecek nesillere de taşımak istedik." değerlendirmesinde bulundu.Kurum, kervansarayın restore edilmiş yeni haliyle ziyaretçilerini beklediğini ifade etti.Tek kapısı doğuya açılıyorKervansarayda malzeme olarak kesme taş kullanıldı. Cephelerinde sadece birkaç mazgal pencere dışında herhangi bir açıklığı bulunmayan han, dış cephelerindeki payandaları ve giriş kapılarıyla kaleyi andırıyor. Yapı, revaklı avlu ve kapalı holden oluşuyor. Kapalı bölüm "kışlık" olarak da adlandırılıyor. Avlunun ortasında ise sivri kemerli köşk mescit bulunuyor.Yazlık ve kışlık olarak iki kısımdan oluşan kervansarayın dıştan boyu 116,90 metre. Yazlık kısmının boyu 61,75, eni 49 metre, kışlık bölümünün boyu 55,15, eni ise 32,90 metre. Toplam alanı 4 bin 840 metrekare olan kervansarayın tek kapısı, Türk yapı geleneğine göre doğuya açılıyor.