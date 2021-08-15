Selde elektriksiz kalan köylere mobil jeneratörle elektrik taşındı - Son Dakika

Bozkurt 'a 3 kilometre uzaklıktaki Abana ilçesine 80 kilovatlık jeneratörleri getiren Başkent EDAŞ ekipleri, bu jeneratörleri jandarma helikopterine halat yardımıyla bağladı. Ekipler helikopterin içerisine de 8 kilovatlık 2 jeneratör koydu. Abana'dan jeneratörlerle birlikte havalanan helikopter, selden etkilenen köylere ulaştı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kastamonu 'da sel felaketi nedeniyle elektrik kesintisinin yaşandığı bölgelere mobil jeneratörlerle elektrik taşındığını bildirdi.

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