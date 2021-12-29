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SELDE EVLERİNDE MAHSUR KALAN 8 KİŞİLİK AİLE, BOTLA KURTARILDI - Son Dakika

SELDE EVLERİNDE MAHSUR KALAN 8 KİŞİLİK AİLE, BOTLA KURTARILDI

29.12.2021 18:31

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, taşkınların yaşandığı Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, taşkınların yaşandığı Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde incelemelerde bulundu. Vali Osman Bilgin, Kaymakam Salih Yüce, Belediye Başkanı Murat Gerenli'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Selin yaşandığı bölgelerde vatandaşlarla da görüşen Çataklı, "Bildiğiniz gibi dün başlayan yağışlar, Kırklareli ilimizin özellikle 4 ilçesinde ve Edirne ilimizin bazı ilçelerinde etkili oldu. Yer yer metrekareye 66 kilogramla 75 kilogram arasında yağış düştü. ve yağışlar halen belli oranda şiddetini kaybetmekle birlikte devam ediyor. Meteoroloji yarın saat yaklaşık 3'e kadar belli bir yoğunlukta yağışların devam edeceğini rapor ediyor. Bu yağışlar sonrasında özellikle burada Yıldırım Mahallesi Kümeevler bölgesinde derenin taşması sonrasında 52 evin giriş katlarını su basmış durumda ve burada tahliyeler gerçekleştirilmiş vilayetimizin koordinasyonunda. Fiziki hasar bakımından bir binada bir fiziki hasar gözüküyor ama diğer evlerin giriş katlarını su basması nedeniyle de günlük hayatı, yaşamı olumsuz etkilediğini hepimiz çıplak gözle görebiliyoruz. Bunun dışında da gerek karayolları ağında olan bazı noktalarda gerekse köy yollarında, mahalle yollarında da yer yer yağışlardan dolayı kapanmalar olmuş ise de bunlar kısa süreli müdahaleler sonrasında ulaşıma açılmış durumda. Sadece 2 köy yolunda, köyün ana yolunda ulaşımda sıkıntılar yaşanıyor. Onların da alternatif yollardan ulaşımı sağlanıyor" diye konuştu.

Çataklı, daha sonra su taşkınlarının yaşandığı Edirne'nin Uzunköprü ilçesine geçerek, incelemelerini burada sürdürdü.

Lüleburgaz'da ise Kümeevler mevkisinde taşkınlar nedeniyle bazı aileler evlerinden tahliye edilerek, yakınlarının yanına ve misafirhanelere yerleştirildi.

SELDE EVLERİNDE MAHSUR KALAN 8 KİŞİLİK AİLE, BOTLA KURTARILDI
SELDE EVLERİNDE MAHSUR KALAN 8 KİŞİLİK AİLE, BOTLA KURTARILDI
SELDE EVLERİNDE MAHSUR KALAN 8 KİŞİLİK AİLE, BOTLA KURTARILDI
SELDE EVLERİNDE MAHSUR KALAN 8 KİŞİLİK AİLE, BOTLA KURTARILDI
SELDE EVLERİNDE MAHSUR KALAN 8 KİŞİLİK AİLE, BOTLA KURTARILDI
SELDE EVLERİNDE MAHSUR KALAN 8 KİŞİLİK AİLE, BOTLA KURTARILDI
SELDE EVLERİNDE MAHSUR KALAN 8 KİŞİLİK AİLE, BOTLA KURTARILDI
SELDE EVLERİNDE MAHSUR KALAN 8 KİŞİLİK AİLE, BOTLA KURTARILDI
SELDE EVLERİNDE MAHSUR KALAN 8 KİŞİLİK AİLE, BOTLA KURTARILDI
SELDE EVLERİNDE MAHSUR KALAN 8 KİŞİLİK AİLE, BOTLA KURTARILDI
SELDE EVLERİNDE MAHSUR KALAN 8 KİŞİLİK AİLE, BOTLA KURTARILDI
SELDE EVLERİNDE MAHSUR KALAN 8 KİŞİLİK AİLE, BOTLA KURTARILDI
SELDE EVLERİNDE MAHSUR KALAN 8 KİŞİLİK AİLE, BOTLA KURTARILDI

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İsmail Çataklı, Kırklareli, Lüleburgaz, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SELDE EVLERİNDE MAHSUR KALAN 8 KİŞİLİK AİLE, BOTLA KURTARILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: SELDE EVLERİNDE MAHSUR KALAN 8 KİŞİLİK AİLE, BOTLA KURTARILDI - Son Dakika
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