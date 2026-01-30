Selde kaldırım kayboldu, hastane duvarından yürüyerek geçti! O anlar kameralarda - Son Dakika
Selde kaldırım kayboldu, hastane duvarından yürüyerek geçti! O anlar kameralarda

Selde kaldırım kayboldu, hastane duvarından yürüyerek geçti! O anlar kameralarda
30.01.2026 21:09
Selde kaldırım kayboldu, hastane duvarından yürüyerek geçti! O anlar kameralarda
Adana'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar su altında kaldı. Selde kaldırımın kaybolması sonrası bir vatandaş karşı yola hastane duvarına tırmanarak geçti. O anlar kameralara yansıdı.

Adana'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bir vatandaş karşı yola hastane duvarına tırmanarak geçti.

Adana'da dün geceden bu yana etkisini sürdüren sağanak yağış, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte birçok cadde ve sokakta su baskınları meydana geldi.

DALGIÇ POLİSLER TRAFİĞİ AÇTI

Bazı vatandaşlar araçlarıyla yolda kalırken, trafik durma noktasına geldi. Yüreğir Devlet Hastanesi önünde dalgıç polisler, sürücülere yardım ederek tıkanan trafiğin açılması için çabaladı.

HASTANE DUVARINA TIRMANARAK KARŞIYA GEÇTİ

Yüreğir Devlet Hastanesi çevresinde kaldırım ve yolun tamamen suyla kaplanması üzerine bir vatandaş, demir korkuluklu hastane çevre duvarına tırmanarak duvar üzerinde yürüyüp karşıya geçti.

O anlar çevredeki vatandaşların dikkatini çekerken, ekiplerin kent genelinde su baskınlarına karşı çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

