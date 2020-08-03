Selde kapanan yolda mahsur kalan 24 kişinin kurtarılma anı görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Selde kapanan yolda mahsur kalan 24 kişinin kurtarılma anı görüntüleri ortaya çıktı

Selde kapanan yolda mahsur kalan 24 kişinin kurtarılma anı görüntüleri ortaya çıktıTRABZON'un Sürmene ilçesinde dün etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen selde, araçlarıyla yolda mahsur kalan 24 kişinin, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Selde kapanan yolda mahsur kalan 24 kişinin kurtarılma anı görüntüleri ortaya çıktı

TRABZON'un Sürmene ilçesinde dün etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen selde, araçlarıyla yolda mahsur kalan 24 kişinin, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Kapalı yolda, belediye ekiplerince de yol açma ve temizlik çalışması başlatıldı.

Sürmene ilçesinde dün etkili olan sağanak, sele yol açtı. Derelerin taşması sonucu ilçeye bağlı Yeniay Mahallesi ile Baştımar mevkisindeki yol ulaşıma kapandı. Yolda araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlar, AFAD'dan yardım istedi. Bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri, merdivenle yolda mahsur kalan 24 kişiyi kurtardı.

KURTARMA ANI KAMERADA

Çay ve fındık bahçeleriyle çevrili bölgede, sel nedeniyle hasar gören yolun onarımı için belediye ekipleri çalışma başlatılırken, aralarında biri çocuk 24 kişinin mahsur kaldıkları yerden kurtarıldığı anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

'EKİPLER BİZİ KURTARDI'

Selde mahsur kalan vatandaşlardan İshak Ali Kılıç, selde yaşadıklarını anlatarak, kurtarma ekiplerine teşekkür etti. Kılıç 'Dağ evimize gittik. Orada bahçelerimiz olduğu için ara sıra gidiyorduk. Şiddetli yağmur yağıyordu, sonra gerisi geldi. Köprünün üzerinden dereler taştı, inemedik. Köprüye, yola indiğimiz zaman tamamen su altındaydı. İlk inen kişilerden biri benim. Daha sonra iş makinesi geldi ve bizi dereden karşıya geçirdi. Daha önce 4-5 sene önce de o bölgede yine sel olmuştu ama bu kadar büyük değildi. Ekipler mahsur kalanları kurtardı' dedi.

TEYAKKUZ HALİNDEYİZ

Öte yandan, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, mahsur kalanların başarılı şekilde kurtarıldığı belirtilerek, "Zaman zaman bölgemizde aşırı yağışlar sonrası bazı sorunlarla karşılaşıyoruz. Ekiplerimiz bu konularda her zaman teyakkuz halindedir. Bize ihbar geldiği anda hem merkezden hem de Sürmene ilçemizden arkadaşlarımız harekete geçmiş ve çok kısa bir sürede olay yerine ulaşmışlardır. 24 vatandaşımız kazasız belasız başarılı bir şekilde kurtarılmıştır" denildi.

Selde kapanan yolda mahsur kalan 24 kişinin kurtarılma anı görüntüleri ortaya çıktı

Trabzon, İtfaiye, Sürmene, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 03:55

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Selde kapanan yolda mahsur kalan 24 kişinin kurtarılma anı görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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