Son Dakika Haberleri: Selendi'de Şehit Yakınları ve Gazilere İftar

Selendi'de Şehit Yakınları ve Gazilere İftar

5 saat önce

Selendi Kaymakamı Can Atak, ilçedeki şehit ailelerine ve gazilere yönelik iftar yemeği düzenledi.

Selendi'de Şehit Yakınları ve Gazilere İftar, System.String[]
Selendi Kaymakamı Can Atak, ilçedeki şehit ailelerine ve gazilere yönelik iftar yemeği düzenledi.

Selendi Belediyesi Düğün Salonunda düzenlenen iftara İlçe Kaymakamı Can Atak'ın yanı sıra, şehit yakınları, gaziler ve aileleri, Belediye Başkanı Nurullah Savaş, İlçe Emniyet Amir vekili Komiser Metin Demirel, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Akçakaya, daire müdürleri, siyasi parti ilçe başkanları, STK başkanları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Çağlar Yılmaz ile kaymakamlık personeli katıldı.

İlçe Müftüsü Ömer Bozkurt'un duasıyla başlayan iftarda gazi ve şehit yakınları ile Kaymakam Can Atak ile birebir sohbet etme imkanı buldu. Yemek sonrası konuşan Selendi Kaymakamı Can Atak, "Bugün bu iftar yemeğinde devletin bütün organları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte bu güzel sofrayı paylaştık. Biz devlet olarak her zaman şehit yakınlarının ve gazilerimizin yanındayız ve emrindeyiz. Onlar bu vatan için cepheye gidip bu onurlu kutsal mertebeye ulaştılar. Gazilik ve şehitlik mertebesi hem Türk kültüründe hem de İslam dininde en önemli mertebelerden sayılmıştır. Bugün bu sofrada bir araya geldik. Kendileri ile şeref duyuyorum. Başta gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum." dedi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 12:00 Kaynak: İHA
Selendi, Güncel
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