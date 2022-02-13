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Selendi'de traktör şarampole devrildi: 1'i ağır, 3 yaralı - Son Dakika

Selendi'de traktör şarampole devrildi: 1'i ağır, 3 yaralı

13.02.2022 13:26
Selendi'de traktör şarampole devrildi: 1'i ağır, 3 yaralı

Manisa'nın Selendi ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün 11.00 sıralarında ilçeye bağlı kırsal Eskin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih K. yönetimindeki 45 U 2825 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Salih K. ve yolcu konumunda bulunan Fatma K. ve Emine G. yaralandı. Görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Selendi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı 3 kişi, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Sürücü Salih K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazaya karışan traktör ise kullanılamaz hale geldi. - MANİSA

Selendi'de traktör şarampole devrildi: 1'i ağır, 3 yaralı
Selendi'de traktör şarampole devrildi: 1'i ağır, 3 yaralı

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Selendi, Traktör, Manisa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Selendi'de traktör şarampole devrildi: 1'i ağır, 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Selendi'de traktör şarampole devrildi: 1'i ağır, 3 yaralı - Son Dakika
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