Antalya'da fotoğraf çekilmek için kafese giren aileye saldıran aslan, pençesiyle 4 yaşındaki çocuğun saçlı derisini parçaladı - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Antalya'da fotoğraf çekilmek için kafese giren aileye saldıran aslan, pençesiyle 4 yaşındaki çocuğun saçlı derisini parçaladı

24.05.2023 14:25

Antalya'nın Manavgat ilçesinde işletmesi şahsa ait bir hayvanat bahçesinde aslanlarla selfie çekilmek için kafese giren aile, aslan tarafından saldırıya uğradı. Aslanın pençesiyle vurduğu 4 yaşındaki A.A.'nın parçalanan saçlı derisi, operasyonla yerine geri dikildi.

Manavgat ilçesinde, erkek çocukları A.A.'yı da yanlarına alan D.A. ve T.A., 13 Mayıs günü işletmesi kişiye ait hayvanat bahçesine gitti. Hayvanat bahçesinde vakit geçiren aile, bir süre kafes içinde yatan aslanı izledi. İddiaya göre o sırada kafes yakınında bulunan A.A.'nın amcası, bakıcısı olduğu aslanların saldırgan olmadığını, selfie çekebileceklerini söyledi. Bu beyanı dikkate alan aile, aslanla selfie çekmek için kafese girdi. Ailenin kafese girmesiyle yattığı yerden hızla kalkan aslan, A.A.'ya saldırdı.

SAÇLI DERİYİ KOPARDI

Başına pençe attığı A.A'nın saçlı derisinin büyük kısmını koparan aslan, bakıcı amca ve çevredekilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldı. A.A. ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. İlk muayenenin ardından kafasında kırık ve beyninde zarar olmadığı tespit edilen A.A.'nın ameliyatı için Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'a bilgi verildi. Hızla hastaneye gelen Prof. Dr. Özkan, ekibiyle girdiği amaliyatta, kopan saçlı deriyi yerine dikti. 10 gün hastanede gözlem altında tutulan çocuğun psikolojik travma yaşadığı tespit edildi. Psikolog eşliğinde tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edilen A.A.'nın, bir süre daha psikolojik açıdan takip edileceği öğrenildi.

Antalya'da selfie çekmek için kafese giren aileye saldıran aslan, çocuğun saçlı derisini kopardı

"OLAYI DUYUNCA ŞOK OLDUM"

Çocuğun tedavisiyle yakından ilgilenen AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, olay günü telefonla aranıp bilgi verildiğinde 'Aslan mı saldırmış, nasıl olur bu?' diyerek tepki verdiğini anlattı. Çok şaşırdığını anlatan Prof. Dr. Özkan, "Sonuçta Afrika ülkesi değiliz. Aslan nasıl bir çocuğa saldırmış olabilir. Kafasını parçalamış. Saçlı deride büyük hasar vardı. Müdahale edip düzelttik ancak psikolojik travma söz konusu. O kısmı da uzman arkadaşlarımız yakından takip ediyor. Şu an son durumu gayet iyi" diye konuştu.

Antalya'da selfie çekmek için kafese giren aileye saldıran aslan, çocuğun saçlı derisini kopardı

AİLE İŞLETMEDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Aile hayvanat bahçesi işletmesinden şikayetçi olmazken, işletme yetkilileri ise konuya ilişkin açıklama yapmadı. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor. Manavgat'ın tek hayvanat bahçesi olan işletmenin, yıl içinde el değiştirdiği öğrenildi.

Antalya'da selfie çekmek için kafese giren aileye saldıran aslan, çocuğun saçlı derisini kopardı
Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • Aydın Özkan: zekaya bak sen yaa sen onlara yemek veriyorsun belkide seni yavruluktan beri tanıyor ama oonları tanımadığı için saldırır düşüncesiz bir hareket Cevap Yaz 31 0 Yayından Kaldır
  • Samur Birsen: Şu hayvanları şurada tutsak edip hapis hayatı yaşatanlar Allaha nasıl hesap vereceksiniz kestiğiniz 3 liralık bilet parasını değil bunu düşünün Cevap Yaz 30 1 Yayından Kaldır
500

Manavgat, Antalya, Aile, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da fotoğraf çekilmek için kafese giren aileye saldıran aslan, pençesiyle 4 yaşındaki çocuğun saçlı derisini parçaladı - Son Dakika


Son Dakika
22:44 Tina Turner 83 yaşında hayatını kaybetti
22:35 Son Dakika: Finalin adı belli oldu! Sivasspor'u eleyen Fenerbahçe adını finale yazdırdı
22:31 New York'ta saldırıya uğrayan Türk vatandaşı bir daha yürüyemeyebilir
22:28 HÜDA PAR milletvekili Serkan Ramanlı'dan tartışma yaratacak çıkış: Yemin metni doğru değil, değiştirilmelidir
22:28 HDP'li Pervin Buldan: Biz Millet İttifakı'nı değil, barış ve demokrasiyi destekliyoruz
22:28 Son Dakika: Sivasspor'u eleyen Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırdı
22:24 Mansur Yavaş'a sorulan soru çok konuşuldu: Kılıçdaroğlu 2. turda kazanır mı?
22:13 HDP'li Pervin Buldan: Biz Millet İttifakı'nı değil, barış ve demokrasiyi destekliyoruz
22:12 New York'ta saldırıya uğrayan Türk vatandaşı bir daha yürüyemeyebilir
22:10 F.Bahçe-Sivas maçında ilginç spiker hatası! Dinleyenleri kahkahaya boğan anlatıcı yaptığı hataya kendisi de güldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2023 22:53:15. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da fotoğraf çekilmek için kafese giren aileye saldıran aslan, pençesiyle 4 yaşındaki çocuğun saçlı derisini parçaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement