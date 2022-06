Selin getirdiği kozalakları fidana dönüştürdü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan turizmci Ali Demirtaş, selin getirdiği çam kozalaklarının tohumlarını fidana dönüştürüyor.

Armutalan Mahallesi'nde geçen yıl 29 Temmuz'da çıkan, 9 gün sonra kontrol altına alınabilen ve geniş bir alanın zarar görmesine neden olan yangının izlerinin silinmesi için çalışmalar yapılıyor.

Bir taraftan Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ormanlık alanda temizleme ve yoğun fidan dikim çalışması yürütürken diğer taraftan da gönüllüler her fırsatı ormanların yeşermesi için değerlendiriyor.

Orman yangınları öncesinde ve sonrasında su taşıma, fidan yetiştirme, tohum atma ve dikme için mücadele veren ve "Orman Amca" olarak tanınan 43 yaşındaki Ali Demirtaş, İçmeler Mahallesi'nde selin getirdiği çam kozalaklarını ve dağlardan gelen toprakları topladı.

Çam kozaklarından çıkardığı tohumları, selin getirdiği toprakları kullanarak torba ve plastik şişelerde fidan yetiştirdi.

Kızılçamın yanı sıra fıstık çamı, keçiboynuzu, erguvan, servi, akasya, meşe, at kestanesi, defne ve Japon soforası (Macar akasyası) fidanlarını da evinin ve iş yerinin bahçesinde yetiştiren Demirtaş, sonbaharda ilk yağmurlarla fidanları yanan alanlara dikecek.

"Fidanlara gözümüz gibi bakıyoruz"

Ali Demirtaş, AA muhabirine, yangından önce de doğayla ilgilendiğini ancak yangından sonra aşılama, yangın önleme konusunda daha duyarlı olduğunu, büyük yangını önleyemediği için duyduğu üzüntüyle kendini tamamen doğaya verdiğini söyledi.

Her sabah 07.00'de kalkarak kozalaklardan tohumları çıkardığını anlatan Demirtaş, şöyle konuştu:

"Bu kızılçam kozalakları selle birlikte inmeye başladı. Bunları selde topladım. Teker teker tohumu çıkartıp, çimlendirip üretmeye başladım. Bunları üretirken de selin dağdan getirdiği verimli toprakları kullandım. Bu verimli toprakların büyük çoğunluğu ne yazık ki denize gitti. Bunları kullanarak dikim yapıp tohumların fidana dönüşmesini sağladım. Ürettiğimiz fidanları ekimde yağmurlarla dikeceğiz. Dağdan geleni dağa yeniden kavuşturmuş oluyoruz. Bunlara gözümüz gibi bakıyoruz."

Demirtaş, gönüllüler olarak dernek kurduklarını ve daha organize hareket ettiklerini belirterek, "Dernek üyelerimiz, gönüllüler ve ormanda çalışan işçilerle birlikte fidanlarımızı toprakla buluşturacağız. Bu kış 100 bin fidan dikeceğiz. İnternetten tanıştığım gönüllüler Japon soforası, Türkiye'de Macar akasyası olarak da bilinir, gönderdi. Arıcılık açısından çok verimli bir ağaç. Fidanları her gün suluyorum, bakımını yapıyorum. Solucan gübresi ile besliyorum. Orman İşletmesi ve Marmaris Belediyesinin gösterdiği noktalara dikimlerini yapacağız. Bu ağaç 3-4 yılda 5-6 metre boya gelecek." diye konuştu.

Yangınlardan sonra gönüllüler olarak 100 bin tohum attıklarına dikkati çeken Demirtaş, şunları kaydetti:

"Dernek ve gönüllüler olarak 10 bin ağaç diktik. Dernek olarak biraz daha güçlendik. Bu gördüğünüz buz dağının görünen bölümü. Bağışlarla birlikte ağaçlandırmaya daha hız vereceğiz. Yanan her yeri ağaçlandıracağız. İlk başlarda kendimizi anlatamadık. Bu işin önü açık. Gönüllü olmak da her şey değil. İşi bilmek gerekiyor, yanlış işlem yapmamak gerekiyor. Yetkililerle ortak hareket etmek, onların yol göstericiliğinde ilerlemek gerekiyor. Yeniden yeşereceğiz, daha güzel yeşereceğiz. Kızılçam yanında karma orman oluşturmamız da gerekiyor. Köylünün her şeyinden yararlanacağı ağaçlar da dikilmeli. Karma orman daha faydalı olacak."

Marmaris Orman İşletme Müdürü Şükrü Akın Ünler de yangınlardan sonra gönüllüler başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve kurumların ormanların yeniden yeşermesi için çalışmalara destek olduklarını dile getirdi.

Talepte bulunan ve yanan alanlarda gönüllü olmak isteyenlere yol gösterici olduklarını anlatan Ünler, "Talepte bulunan gönüllülerin tamamına yangın sonrası fidanlaşma çalışmalarında destek verdik, önlerini açtık. Fidan ve fidan dikim ekipmanı sağladık. Sivil inisiyatif ve gönüllülerimiz çeşitli faaliyetlerle ormanlarımızın yeşermesi için faaliyetler yaptılar. Bu da bizleri ormanların yeşermesi, sonrasında sahip çıkılması adına mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.