Selman Dede Şenliği için geri sayım başladı
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Hendek Belediyesi tarafından organize edilen ve 30 Haziran Pazar günü yapılacak 19. Selman Dede Yağlı Güreş ve Sünnet Şenliği için geri sayım başladı.
Hendek Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:42 Kaynak: İHA
tarafından organize edilen ve 30 Haziran Pazar günü yapılacak 19. Selman Dede Yağlı Güreş ve Sünnet Şenliği için geri sayım başladı.
30 Haziran Pazar günü Hendek Büyük Cami önünden saat 09.30'da kortej yürüyüşüyle startı verilecek olan etkinlikler Selman Dede'de saat 10.00'da başlayacak. İlçe merkezinden otobüs seferleri yapılacak olan sünnet ve yağlı güreş etkinlikleri için alanda çocuklar için eğlence parkı oluşturulacak. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici
'nin de katılması beklenen 19. Selman Dede etkinlerine bu yılda binlerce kişinin akın etmesi bekleniyor.
Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu
hazırlıklarla ilgili sık sık bilgi alırken, organizasyonla ilgili ekipler çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Selman Dede giriş ve yürüyüş yolları yeniden düzenlenirken, güreş alanı ve tribünlerin olduğu alanda düzenlemeler yapıldı. Alanda ilaçlama ve temizlik yapılırken, hazırlıklarda son aşamaya gelindi. Belediyeden yapılan açıklamada şenliği tüm Sakarya
halkı davet edildi. - SAKARYA
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