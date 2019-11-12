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Selvi Kılıçdaroğlu'nun acı günü

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Kocaeli'nin Derince ilçesinde hayatını kaybeden amcası Baki Kaya'nın (91) cenaze törenine katıldı.

Selvi Kılıçdaroğlu'nun acı günü, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Kocaeli'nin Derince ilçesinde hayatını kaybeden amcası Baki Kaya'nın (91) cenaze törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun, Derince Esentepe Mahallesi'nde yaşayan amcası Baki Kaya, yaşlılığa bağlı sebeplerle hayatını kaybetti. Baki Kaya'nın cenazesi, Derince İmam Hüseyin Cem ve Kültür Evi'nde kılınan cenaze namazının ardından Çınarlı Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Selvi Kılıçdaroğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve çok sayıda vatandaş katıldı. Baki Kaya'nın kanser hastası kızı Fatma Doğan, güçlükle ayakta durabildi. Selvi Kılıçdaroğlu, cemevinde ailesiyle birlikte taziyeleri kabul etti.


Kemal Kılıçdaroğlu, Baki Kaya, Derince, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:24 Kaynak: DHA
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Selvi Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Amcasını kaybetti
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