Şemdinli'de aşure dağıtımı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 400 kişiye aşure ikram edildi.



Şemdinli Aile Destek Merkezi bahçesinde yapılan aşure ikramına İlçe Kaymakamı Yakup Güven, Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Müftüsü Rıdvan Şahin ve kurum amirleri katıldı. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği aşure ikramının ardından Kaymakam Güven ve beraberindekiler, aile destek merkezini gezerek bilgi alıp ana sınıftaki çocuklarlar sohbet etti. - HAKKARİ