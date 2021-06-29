Şemdinli'de öğretmenevi binasının açılışı yapıldı - Son Dakika

Yeni öğretmenevi binası
İlçe kaymakamı Yakup Güven'nin konuşması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk toplu açılış törenine video konferansla katılması
Açılış kurdelesinin kesilmesi
Yeni öğretmenevi binası içi HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yapımı yeni tamamlanan öğretmenevi binasının açılışı yapıldı. Hakkari'de bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da toplu açılış törenine video konferansla katıldı.
Kaynak: AA
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