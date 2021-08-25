Şemdinli Kaymakamı Güven, esnafla vedalaştı - Son Dakika

Kentte görev yapmaktan ve kent sakinlerini tanımaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Güven, güzel projelere imza attıklarını belirterek, yeni gelecek kaymakamın daha güzel projelere imza atacağına inandığını aktardı.

Kent merkezindeki iş yerlerini ziyaret eden Güven, esnaftan ve vatandaşlardan helallik istedi.

Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Müfettişliğine atanan Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven , esnafla vedalaştı.

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