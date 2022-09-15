Çin Cumhurbaşkanı Xi, Semerkant'ta Türkmenistan ve Kırgızistan Liderleriyle Biraraya Geldi

SEMERKANT, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping , Perşembe günü Özbekistan 'ın Semerkant kentinde Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile biraraya geldi. Liderler ikili görüşmelerin ardından heyetler arası görüşmelere de katıldılar.

Kaynak: Xinhua

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