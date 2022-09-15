Çin Cumhurbaşkanı Xi, Semerkant'ta Türkmenistan ve Kırgızistan Liderleriyle Biraraya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Çin Cumhurbaşkanı Xi, Semerkant'ta Türkmenistan ve Kırgızistan Liderleriyle Biraraya Geldi

15.09.2022 15:59
Çin Cumhurbaşkanı Xi, Semerkant'ta Türkmenistan ve Kırgızistan Liderleriyle Biraraya Geldi

SEMERKANT, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Perşembe günü Özbekistan'ın Semerkant kentinde Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile biraraya geldi.

SEMERKANT, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Perşembe günü Özbekistan'ın Semerkant kentinde Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile biraraya geldi. Liderler ikili görüşmelerin ardından heyetler arası görüşmelere de katıldılar.

Çin Cumhurbaşkanı Xi, Semerkant'ta Türkmenistan ve Kırgızistan Liderleriyle Biraraya Geldi

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Özbekistan'ın Semerkant kentinde Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile biraraya geldi, 15 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zhai Jianlan/Xinhua)

Çin Cumhurbaşkanı Xi, Semerkant'ta Türkmenistan ve Kırgızistan Liderleriyle Biraraya Geldi

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Özbekistan'ın Semerkant kentinde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile biraraya geldi, 15 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zhai Jianlan/Xinhua)

Çin Cumhurbaşkanı Xi, Semerkant'ta Türkmenistan ve Kırgızistan Liderleriyle Biraraya Geldi

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Özbekistan'ın Semerkant kentinde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile biraraya geldi, 15 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zhai Jianlan/Xinhua)

YORUMLAR
500
Güney Kore Çinli Askerlerin Kalıntılarını İade Edecek Güney Kore Çinli Askerlerin Kalıntılarını İade Edecek Putin: 'ABD ve uydularının Tayvan Boğazı'ndaki kışkırtmalarını kınıyoruz' Putin: 'ABD ve uydularının Tayvan Boğazı'ndaki kışkırtmalarını kınıyoruz' Çin ve Türkmen Liderleri İkili İlişkileri Geliştirmek İçin Biraraya Geldi Çin ve Türkmen Liderleri İkili İlişkileri Geliştirmek İçin Biraraya Geldi
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkmenistan, Kırgızistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Cumhurbaşkanı Xi, Semerkant'ta Türkmenistan ve Kırgızistan Liderleriyle Biraraya Geldi - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
17:59 Şampiyonlar Ligi'nde Neymar'ın gol sevincine kart gösteren hakemin maç sonunda özür dilediği ortaya çıktı
17:52 Avrupa ülkesi enerji krizine çözüm için Türkiye'den güney koridorunu kullanmayı talep etti
17:47 Trabzonspor'dan Kızılyıldız'a güzel hareket! Dostluk yemeğinde buluştular
17:28 Başkan Murat Sancak'tan taraftarı üzen itiraf! Balotelli'nin geç gitmesi planları bozmuş
17:20 Mehmet Dinçerler'in davranışları psikolojik baskı boyutuna ulaşmış! İşte Hadise'nin boşanma dilekçesi...
17:20 Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan skandal sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aslı astarı olmayan iftiralar attı
17:40 Foto kapanlara yaban hayatı değil onlarca hırsız yakalandı
17:03 Bakan Kasapoğlu: Yurtlarda yüzde 80 oranında yerleştirme başarısı yakaladık
16:50 Hırsızın yöntemi pes dedirtti! Kadın kıyafeti giyip motosiklet çaldı, kıskıvrak yakalandı
16:51 Tenisin efsane ismi Roger Federer'den emeklilik kararı: Son turnuvam olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 18:12:38. #1.12#
SON DAKİKA: Çin Cumhurbaşkanı Xi, Semerkant'ta Türkmenistan ve Kırgızistan Liderleriyle Biraraya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement