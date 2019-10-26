Semih Kaya attı, Sparta Prag evinde galip

Sparta Prag, Çek Ligi 14. haftasında sahasında mücadele ettiği Bohemians 1905'i 4-0 mağlup etti. Prag'da forma giyen Türk futbolcu Semih Kaya karşılaşmada 1 gol kaydetti. Semih geçtiğimiz haftada da gol sevinci yaşamıştı.

Çek Ligi 14. haftasında Sparta Prag, Generali Arena'da Bohemians 1905 karşı karşıya geldi. Prag'da forma giyen Türk futbolcu Semih Kaya, mücadeleye 11'de başladı ve 1 gol kaydetti. Semih geçtiğimiz hafta Teplice karşılaşmasında da rakip fileleri havalandırmıştı. 4. dakikada Libor Kozak ve 31. dakikada da Guelor Kanga'nın golleri ile ev sahibi ekip ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda da hücumda etkinliğini sürdüren Sparta Prag, 53. dakikada Martin Hasek ve 71. dakikada da Semih Kaya'nın golleri ile sahadan 4-0 gibi farklı skorla galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Sparta Prag puanını 21'e yükseltirken, Bohemians 1905 ise 15 puanda kaldı.

(Oğuzhan Ort/İHA)