Semih Saygıner: Bilardo Efsanesi Yıllara Meydan Okuyor

62 yaşındaki bilardo efsanesi yıllara meydan okumaya devam ederken, hayatını konu alan 8 bölümlük 'Usta' adlı dizinin de uzun süren bir hazırlık sürecinin ardından 2025 yılında çekimleri tamamlandı. Dizi, 2026 yılında Netflix'te 193 ülkede izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
