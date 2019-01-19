Semiha Yıldırım "Genç Kadınlar Maarifi" Programına Katıldı

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi'nin düzenlediği "Genç Kadınlar Maarifi"nin 4. dönem kapanış programına katıldı.

İSTANBUL DHA-TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi'nin düzenlediği "Genç Kadınlar Maarifi"nin 4. dönem kapanış programına katıldı. Beykoz Korusu Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programa Yıldırım'ın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş ile öğrenciler katıldı.



"BİRBİRİNİZLE YARDIMLAŞIP, ÇOK ÇALIŞTIĞINIZDA HER ENGELİ AŞARSINIZ"



Semiha Yıldırım törende öğrencilere sertifikalarını verdi ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Törende konuşan Semiha Yıldırım, "Aldığınız eğitimle kazandığınız niteliklerin, aile ve çalışma hayatınızda, sosyal ortamlarda sizlere sayısız fayda sağlayacağına inanıyorum. Hayatınız boyunca umudunuzu heyecanınızı, inancınızı hiç kaybetmeyin. Bilginizi, becerinizi, azim ve enerjinizi birbirinizle paylaşın. Birbirinizle yardımlaşıp, çok çalıştığınızda her engeli aşarsınız. Unutmayın, hayattaki yerinizi ve itibarınızı kendiniz tayin edeceksiniz. Bu düşüncelerle hepinizi tebrik ediyorum" dedi.





Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

AK Parti'li Bülent Turan'dan CHP'ye Sert Eleştiri: İstanbul'a İmam, Ankara'ya Ülkücü, Nerede CHP'liler?

Ekrem İmamoğlu Süper Kahraman Olunca Sosyal Medya Yıkıldı

Okuldaki Tacizi Protesto Eden Öğrencilere, Karne Günü Takdir-Teşekkür Belgesi Verilmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Samsunsporlu Futbolcular İçin Anıt Dikileceğini Açıkladı