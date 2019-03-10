Sempatik Dededen Gençlere Altın Öğüt: "Eşlerinize En Çok 'Kınalı Kekliğim' Diye Hitap Edin"

Mutlu süren evliliğinde uzun yılları geride bırakan sempatik dedenin gençlere tavsiyelerde bulunduğu video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Mutlu süren evliliğinde uzun yılları geride bırakan sempatik dedenin gençlere tavsiyelerde bulunduğu video, sosyal medyada büyük ilgi gördü. "Eşlerinize tatlı bir dille hitap edin" diyen Musa Dede, "Eşlerinize en çok 'kınalı kekliğim' şeklinde hitap edin" tavsiyesinde bulundu.



70 yaşındaki Musa Dede, kadına yönelik şiddetin önüne geçmek ve aile içindeki iletişimin güçlenmesine dikkat çekmek için evlilik hayatının püf noktasını anlattı. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken ihtiyar delikanlının gençlere eşlerine nasıl hitap etmesi gerektiğini anlattığı video sosyal medyada büyük ilgi gördü.



İstanbul'un Sesi Radyosunda yayın hayatına 'Gece Yürüyüşü' isimli programla devam Ümit Aydın'ın Musa dede ile yaptığı "Eşlerimize nasıl hitap etmeliyiz" konulu sohbet izleyenleri gülümsetti. "Eşlerinize tatlı bir dille hitap edin" diyen gönlü genç dede, evlilik hayatındaki iletişimin önemine sempatik tavırlarıyla dikkat çekti. "Eşlerinize en çok 'kınalı kekliğim' şeklinde hitap edin" diyen Musa dede, uzun yıllar sorunsuz yürüttüğü evlilik hayatının sırrını da gençlerle paylaşmış oldu. İhtiyar delikanlının videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü. - İSTANBUL

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Muazzez Ersoy, Konser Afişinde Lady Gaga'ya Benzedi

Fenerbahçe, Kopenhaglı Skov'un Menajerini Çağırdı

Hayallerinin Peşinde Koşan 1500 Genç, Tecrübeli İsimlerle Buluştu

Bu Vapur İstanbul'a Gidecek' Diye Bağıran Baltalı Eylemciyi Polis İkna Etti